針對計畫利用「史上最長年假」來台北走春的國人，台北遠東香格里拉飯店推出「玉兔迎春闔家歡住房專案」，以飯店空間著名的宋代藝文為發想，將宋代四藝即點茶、焚香、插花、掛畫融入，設計「香格里拉親子俱樂部」住房體驗活動，於1月21日至29日春節期間入住此專案即可預約體驗如花藝、書法、點茶、薰香、故宮瑰寶賞析等藝文活動一堂，還可免費參加小朋友最愛的「小小廚神廚藝課」，以及整天都可盡情暢玩的「寶貝遊戲區」，每房最多可容納兩位大人及兩位未滿12歲的孩童，每晚8,800元起，加贈獨家迎賓禮、豐盛自助早餐，免費使用健身設施及頂樓戶外恆溫泳池等禮遇。

台北遠東香格里拉為呼應兔年主題，邀請台灣知名當代藝術家蔡芙郡，以其聞名的「錦兔系列」創作中的「春江」作品，即日起至2月6日期間於飯店大廳展出。「春江」愜意的神情與姿態，好似沉浸春天的溫柔與美好，在暖暖的江水裡悠游。蔡芙郡擅長以細膩寫實技法，與超現實的主題詮釋，創作出風格獨具且辨識度極高的「錦兔」系列油畫作品，深獲藏家青睞與爭相收藏。「錦兔」的創作概念故事是以一隻平凡的兔子，因偶然看到水下自在游水的錦鯉，羨慕其身上對比鮮豔的花紋與看似從容的姿態，一次看見自己在水中的倒影與錦鯉美麗的身影重疊，驚嘆奇景而躍入水裡，彷彿自己也長出了鱗與鰭，超脫現實世界而化為「錦兔」，以鮮豔的紅色象徵愛與生命力，也在新春期間營造喜慶氛圍，帶給蒞臨飯店賓客溫暖與佳節祝福。

花藝，是優雅生活的象徵，繁榮的宋朝，是中華插花藝術的鼎盛時期，台北遠東香格里拉特別邀請臥雲山房李幸芸博士，設計一款適合親子共同創作的春節花禮「福兔賀春」。飽滿喜慶的牡丹菊、紅茶花、黃金果、細冷杉、扁柏等，繽紛色彩讓花禮呈現盎然新春喜氣，在李幸芸博士的引導下，展現宋代花藝美學的古韻風雅。1月21至29日每天上午11點於飯店一樓大廳茶軒開課，以認識花材、搭配色彩、盡情揮灑創意的花藝體驗，讓親子優雅自然互動、陶冶性情，課後還可享用大廳茶軒午間輕食餐點，身心靈幸福滿足。

宋徽宗最愛的點茶，是中華千年輝煌茶藝史中重要的一環，於宋代東傳日本，發展為當今聞名世界的日本茶道文化。點茶體驗課由陸羽茶藝中心教學主任暨顧問涂國瑞老師及方郁琪老師親自主持，專業而輕鬆地帶領大小朋友進入有趣又饒富人生哲理的點茶世界，沉浸於宋代悠閒雅趣的生活情境。點茶課程為1月26及27日下午一點半至二點半。

跟著許芷華老師進入薰香的世界，這個有時可能在畫中見過、在詩詞中聽過、在宗教場合裡見到、卻好像離生活十分遙遠的「香」。許老師將深入淺出介紹香的歷史、種類和使用方法，最重要的是如何輕鬆將香融入日常生活中，讓心情與環境變得更加芬芳，創造美好的生活氛圍。薰香課程為1月25日至27日每日上午11點至12點。

每年大年初一上午11點半，台北遠東香格里拉都會在飯店大門舉辦充滿年味又熱鬧的開年儀式，今年不僅有舞獅、鼓陣與財神爺，還特別邀請擅長行草的知名書法家王政麟老師，於活動現場表演行草。年僅31歲的王政麟老師，因大學時接觸街舞與嘻哈文化影響，開始嘗試加入不同元素於書法創作中，筆墨線條間融入獨特風格與靈魂，讓傳統筆墨書寫有了跨時代的創新，近年來活躍於各種書藝展演，大年初一（1月22日）下午三點半至四點半，王政麟老師特別與台北遠東香格里拉住房賓客分享當代創意書法，邀請大人小孩一起發掘書法之美，體驗趣味揮毫，打造獨一無二的專屬兔年書藝燈籠。

鎮喜愛宋代文物的住客別錯過1月25至27日每天下午三點半至四點半，由台北故宮博物院導覽志工暨北市社區大學講師吳明秋老師，以生動有趣的「故宮悠遊趣」帶領大小朋友欣賞故宮館藏寶物中的宋代文物瑰麗時代。其中包含書畫、玉器、銅器、陶瓷器、雕刻、多寶格及圖書文獻等，有趣又珍貴的國寶知識，從賞析的主體性出發，重新賦予文物新意和脈絡，讓與會活動者感受藝術融入生活，從而認識傳承千年的亙古智慧。課堂中還可品嘗美味的中式點心及飲品。

喜歡DIY動手做的小朋友，於1月24日至28日期間入住，每日下午三點至三點半以及三點四十五分至四點十五分可免費參加「小小廚神」廚藝體驗，穿戴圍裙廚師帽，跟著五星主廚學習製作握壽司或甜點，每個孩子都是明星小廚神，從小培養烹飪興趣與飲食品味。

台北遠東香格里拉飯店也特別打造讓孩子們可以盡情放電的寶貝遊戲區，1月21日至29日活動期間每天上午十點至下午12點30分以及下午一點至六點開放，各式大型童趣遊具像是溜滑梯、翹翹板、投籃、巨型積木、益智遊戲等，絕對讓小朋友們玩得不亦樂乎。