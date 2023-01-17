農曆春節前夕，海巡署中部分署與慈濟基金會清水靜思堂、台中慈濟醫院及華山社會福利慈善事業基金會等機構，共同前往轄區內獨居長者家中關懷慰訪及協辦義診、環境清理、水電維檢等。中部分署強調，海巡署並致贈海巡之友總會紅包，祝賀長輩新春佳節愉快歡欣過好年。
海巡署中部分署說，分署農曆春節前夕關懷轄區弱勢老者活動，偕同慈濟清水靜思堂志工及華山基金會等人，前往台中清水地區5位獨居長輩家中慰訪；除由慈濟醫院醫師進行義診關心身體健康狀況，並致贈春節禮盒及營養品，展現大愛精神。
中部分署表示，分署平日即有關懷獨居長者送餐服務，餐費由海巡之友總會及團膳廠商贊助，讓此善舉得以綿延不斷，特別是海巡之友總會鄭榮譽總會長，以母親鄭吳女士名義捐助獨居長者新春紅包；由分署代為致贈，並轉達總會對長者們的關懷之意。另外，不具名善心人士一如往年的主動提供營養補充飲品，由分署轉贈讓長輩們有更充份的營養補充。
中部分署強調，分署偕同各機關團體訪慰活動已行之多年，希望喚起更多社會大眾投入關懷獨居長者的行列；海巡同仁平日除查緝走私、防止非法入出國及救生救難等本務外，亦秉持著「人文關懷」精神，積極參與各項社福公益活動，更誠摯邀請有志青年，共同加入海巡的行列。
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