海巡署中部分署與慈濟基金會及華山社會福利慈善事業基金會等機構，共同前往轄區內獨居長者家中關懷慰訪。(海巡署中部分署提供)

海巡署中部分署與慈濟基金會及華山社會福利慈善事業基金會等機構，共同前往轄區內獨居長者家中關懷慰訪。(海巡署中部分署提供)

農曆春節前夕，海巡署中部分署與慈濟基金會清水靜思堂、台中慈濟醫院及華山社會福利慈善事業基金會等機構，共同前往轄區內獨居長者家中關懷慰訪及協辦義診、環境清理、水電維檢等。中部分署強調，海巡署並致贈海巡之友總會紅包，祝賀長輩新春佳節愉快歡欣過好年。

海巡署中部分署說，分署農曆春節前夕關懷轄區弱勢老者活動，偕同慈濟清水靜思堂志工及華山基金會等人，前往台中清水地區5位獨居長輩家中慰訪；除由慈濟醫院醫師進行義診關心身體健康狀況，並致贈春節禮盒及營養品，展現大愛精神。

中部分署表示，分署平日即有關懷獨居長者送餐服務，餐費由海巡之友總會及團膳廠商贊助，讓此善舉得以綿延不斷，特別是海巡之友總會鄭榮譽總會長，以母親鄭吳女士名義捐助獨居長者新春紅包；由分署代為致贈，並轉達總會對長者們的關懷之意。另外，不具名善心人士一如往年的主動提供營養補充飲品，由分署轉贈讓長輩們有更充份的營養補充。

中部分署強調，分署偕同各機關團體訪慰活動已行之多年，希望喚起更多社會大眾投入關懷獨居長者的行列；海巡同仁平日除查緝走私、防止非法入出國及救生救難等本務外，亦秉持著「人文關懷」精神，積極參與各項社福公益活動，更誠摯邀請有志青年，共同加入海巡的行列。