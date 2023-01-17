告別壬寅虎年、迎來鴻兔大展的癸卯兔年，瓦城泰統集團為迎春添新象，集結旗下所有品牌，自1月13日至2月28日推出「2023新春獻禮 開運抽紅包」活動，凡至全台各品牌餐廳消費不限金額並掃描活動QR Code，完成開運紅包遊戲後，即可於「wa10」APP獲得3張開運金，其中包含六品牌餐廳的開運美味金及大心開運美味招待券，更有機會獲得價值最高2,000元的六品牌餐廳現抵好運金，可於現場立即使用。

開運每月再加碼，瓦城泰統集團於2月1日至4月14日期間加碼推出抽獎活動，顧客凡使用開運美味金或開運美味招待券消費，每張券皆可獲得一次「月月加碼抽」活動抽獎機會，每月將抽出價值高達49,400元的iPhone 14 ProMAX 512GB一名、10,000元瓦城泰統品牌餐券一名，以及3,000元瓦城泰統品牌餐券20名，使用券數越多，中獎機會則越高。

歡慶新年，瓦城泰統集團旗下五大品牌依據不同人數需求規劃「2023新春團圓宴」套餐，其中「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」及「時時香」四品牌將自1月13日至2月28日開賣，套餐網羅多道年味十足的明星菜色，包含「瓦城」及「非常泰」的不敗經典《原味月亮》及《月亮蝦餅》、酸香鮮美又象徵福慶有餘的《清蒸檸檬魚》與香辣開胃的歡聚必備《辣炒牛肉》，還有「1010湘」《臭豆腐肥腸阿甘鍋》與有高升意涵的《松子年糕牛肉》，以及「時時香」老少咸宜的招牌必吃《3.5杯雞》和口碑爆棚又代表節節向前的《霸王甘蔗蝦》 。

嶄新演繹泰國麵食的「大心」自即日起販售新春開運餐，更推出全新絕配好味《大心蝦仙貝》，濃郁蝦香結合爽脆口感讓人欲罷不能，再搭配只送不賣的超人氣《mini黑火山》霜淇淋，指尖即可掌握的小巧造型及充滿芝麻奶香的風味為套餐劃上完美句號。

點購新春套餐還可於「wa10」APP領取幸運刮刮卡，大方放送，人人有獎！最大獎包括「10,000元開運餐券」及「大心主食1年份」，讓顧客盡情享用瓦城泰統集團的豐富美味。