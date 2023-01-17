移民署基隆市專勤隊獲報，在新北市樹林區查獲地下匯兌，全案移送地檢署偵辦。（移民署基隆市專勤隊提供／張志康基隆傳真）

移民署基隆市專勤隊獲報，在新北市樹林區查獲地下匯兌，全案移送地檢署偵辦。（移民署基隆市專勤隊提供／張志康基隆傳真）

移民署基隆市專勤隊獲報，在新北市樹林區查獲地下匯兌，全案移送地檢署偵辦。（移民署基隆市專勤隊提供／張志康基隆傳真）

移民署加強掃蕩 破獲外籍商店經營地下匯兌

移民署北區事務大隊基隆市專勤隊日前接獲線報，與台北市專勤隊合作，執行掃蕩勤務，在新北市樹林區查獲一間外籍商店，以合法的商店做為掩護，卻從事非法的地下匯兌，移民署基隆市專勤隊表示，除將全案依違反銀行法移送地檢署偵辦外，也將持續追查幕後不法集團。

基隆市專勤隊表示，日前接獲線報，新北市樹林區某外籍商店疑似非法經營地下匯兌，經基隆市專勤隊派員長時間佈線埋伏，於日前與臺北市專勤隊、新北市政府警察局新莊分局及樹林分局員警，持搜索票前往該店搜索，現場查扣新臺幣72萬餘元及匯款廣告文宣等。

基隆市專勤隊隊長蔡政杰表示，年節將近，外來人口若有資金匯款需求應循合法管道，勿信來路不明管道，以免受騙上當；另表示非法經營地下匯兌僅賺取手續費及少許匯差，不只影響國內金融秩序及資金管制，違反銀行法規定卻可能吃上 7 年以上有期徒刑與併科新臺幣5億元的罰金，刑責極重。

蔡政杰指出，未來基隆市專勤隊也將持續會同治安單位不定期查察，展現執法決心，也鼓勵民眾踴躍檢舉，如有發現外國人可能從事不法活動，可向轄區專勤隊報案，基隆市專勤隊檢舉專線為 02-2428-7172。