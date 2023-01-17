教育部16日召開私校退場審議會第十次會議，會中針對彰化縣私立大慶高級商工職業學校、嘉義市私立興華高級中學進行討論，因2校財務問題惡化，將列為專案輔導學校，限期2年改善。大慶商工表示，目前校務正常，資金缺口部分會在過年後分批到位，強調這是少子化所帶來的問題，未來將研擬轉型。

彰化縣大慶商工列入專案輔導學校，經出席委員1／2以上同意，認為該校符合私校退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

大慶商工校長蕭益進表示，少子化衝擊確實為學校運轉帶來困擾，目前教育部要求學校未來2年內運作要正常，要求資金6700萬要一次到位，但因為少子化學校收入銳減，資金要一次到位很難，因此董事會仍在籌措，希望能在年後會分批到位。

蕭益進強調，目前校務均正常，也沒有欠薪的問題，少子化導致學校目前僅剩657位學生，下學期將會向董事會提出轉型計畫，預計往社福機構發展。