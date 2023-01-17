到高雄燈塔咖啡店消費，遊客還可獲得「許願星」貼紙一份，可貼於燈塔內藝術共創展牆上。（袁庭堯攝）

高雄燈塔展望良好，喝咖啡同時還有機會看見大型貨輪進出一港口。（袁庭堯攝）

高雄燈塔堪稱旗津地區代表性地標，天氣好時可遠眺市區美景。（袁庭堯攝）

幫助旗津區弱勢學童，雄本老屋規劃公司與家扶基金會南高雄家扶中心17日合作推出「許你個願望」公益募款暨展覽活動，即日起至3月31日，遊客只要於高雄燈塔園區內買一杯咖啡，業者就捐出1元作為「扶幼基金」，凝聚溫暖的力量，幫助當地孩童順利就學成長。

高雄燈塔位於旗津區旗后山，去年9月修繕完畢對外開放，成為高雄旗津熱門景點。高雄燈塔策展及經營團隊雄本老屋規劃有限公司與家扶基金會南高雄家扶中心合作，推出「許你個願望」公益募款暨展覽活動，遊客只要於燈塔園區內消費，購買一杯咖啡，業者就捐出1元作為「扶幼基金」，還可獲得「許願星」貼紙一份，貼於燈塔內藝術共創展牆上。

雄本老屋共同創辦人蕭定雄表示，高雄燈塔媒合了在地青年品牌，向遊客述說旗津的美好，也透過文史策展認識燈塔歷史，連結產業與文化，創造不一樣的旅遊體驗，希望藉由燈塔的號召力，與家扶基金會南高雄家扶中心共同為弱勢盡一份心力。

家扶基金會南高雄家扶中心主任郭淑美表示，2011年家扶基金會進駐旗津地區，2016年服務處落成，開始服務弱勢家庭，同時推動社會服務工作，成為當地居民的生活重心，也協助不少孩童突破困境、順利升學。

旗津國中校長黃火炎表示，旗津區弱勢學童佔68％，有如偏鄉，校內弱勢學童3年來透過基金會的幫助，陸續看見成績的進步，就讀率也提升近2成，有孩子甚至連續2年拿到高雄新詩獎。

高雄港區土地開發股份有限公司董事長沈妙姿表示，高雄燈塔已逾百年，是高雄的市定古蹟和重要設施，百年來幾乎不間斷的指引著船隻往來。透過這次公益募款活動，希望凝聚民眾的愛心，成為弱勢兒少的燈塔，照亮未來的道路。