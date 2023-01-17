陳華秀出100公分修長美腿。(鮪魚肚影音提供)

陳華秀出100公分修長美腿。(鮪魚肚影音提供)

陳華推出個人首張專輯《華與浪漫》，她唱作的《想和你看五月的晚霞》大受歡迎，還與原子少年LCY呂植宇合拍MV，觀看破300萬次，讓陳華校園邀約不斷，光是年末這一波就唱了超過40場校園，甚至造成撞場不得不忍痛說抱歉的狀況。日前在台中逢甲大學校唱後，還出現萬人空巷，需要六名彪形大漢護送陳華到保母車才能順利離開的情況，陳華初嚐走紅滋味，笑說：「這就是巨星般的呵護嗎？」

她感謝粉絲支持，也開心宣佈繼去年10／23陳華《催眠》個人首場台北演唱會大爆滿後，加場的2／11（六）陳華《我在往浪漫前進》台中演唱會也售罄，讓她大大振奮，眉開眼笑說：「這真是最好的新年禮物了！」

陳華脫胎自有2千萬點閱率的「OURS CHANNEL」頻道，繼去年推出單飛不解散的《華與浪漫》專輯後，她憑高挑模特身型，100公分逆天長腿、巴掌大精緻臉龐，迅速獲得矚目！

她親自打造首張專輯《華與浪漫》，不但包辦多首詞曲，更親手設計實體專輯跟周邊商品老帽跟oversized T恤等，日前在Legacy舉辦個人首場演唱會，擠爆1千名粉絲，陳華所屬「鮪魚肚影音」對她非常看重，以full band形式為演唱會彈好彈滿，並請到師妹Sabrina胡恂舞擔任開場嘉賓，好友原子少年LCY呂植宇也前來助陣，擔任壓軸嘉賓。