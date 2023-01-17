31歲韓國女星朴素丹（已正名朴素談）因演出《寄生上流》廣為全球影迷所知，卻在前年11月發現罹患甲狀腺乳突癌，不得不暫停所有演藝工作，接受手術並專心休養，恢復健康的她上週出席新片《幻影》記者會時激動落淚說：「2023年我會以《幻影》做為開端，在作品上更加活躍，以健康的形象出現在大家面前。」憶起與李荷妮（已正名LEE HANEE）一起度過的瞬間流下了眼淚，連導演李海暎和薛景求也感動落淚，頓時現場成為「淚海」 ，也足見大家因戲結緣的好情誼。

想起當時與溫暖的李荷妮合作，朴素丹含淚感激地說：「聽到她的聲音仍然讓我感到很安慰。片中瑳耿告訴佑璃子『活著』， 對當時的我來說是一個非常必要的詞， 感覺在獨自迷茫時遇到了這麼好的一個人，在拍攝時從前輩那裡得到的能量是如此之大！」李荷妮則回讚：「朴素談一直都是很可靠也值得尊敬的演員。」 就連導演李海暎也淚曝：「大家拍戲都時很辛苦，但我當時並不知道朴素談的身體狀況特別不好。我對她要求了許多演出的極限。」至今仍有歉意，薛景求則心疼朴素談剛拍完電影就動了大手術，幸好現在順利康復。

朴素談首次出演電影《京城學校：失蹤的少女們》就與導演李海暎結下不解之緣，該片是2人時隔多年再度合作，李海暎邀她演出總督府政務總監直屬祕書吉永佑璃子，首次展現充滿野心而魅惑人心，又帶著堅定頑強的「高雅女漢子」演技變身，展現另一面向，身著華麗服飾如鎧甲，不輕易向任何人屈服，不僅有對著朴海秀飾演警護隊長海人大喊大叫，展現無所畏懼的一面，還有被干涉就會毫不留情反擊的強勢性格，「佑璃子從一開始就對所有人都不友善和咄咄逼人，我試圖吼叫並表現出攻擊性，然後我總在彩排或拍攝後向大家道歉。」

《幻影》將於2月3日上映。