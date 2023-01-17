證交所統計，自2003年至2022年之20個農曆年春節後開盤日，台股有14年上漲及6年下跌，等於漲率有七成；期間以2021年2月17日指數收在16,362.29點，上漲559.89點，漲幅3.54％最大；另2020年1月30日指數收在11,421.74點，下跌696.97點，跌幅5.75％最大。

證交所並統計，今日（2023年1月17日）虎年農曆年封關日集中交易市加權指數以14,932.93點作收，指數漲5.92點。相較去（2022）年底的14,137.69點，指數上漲795點，漲幅5.62％。但較牛年封關日（2022年1月26日）的17,674.4點，跌2,741.47點、跌幅15.51％。

此外，虎年封關日集中市場股票總市值為46.75兆元，較年年農曆年封關日（2022年1月26日）總市值54.80兆元減少8.05兆元，減幅14.69％。