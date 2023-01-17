「坪鳳公園特色遊戲場」以「鳥語樹」為主題，飛翔、過境、暫棲居所及山林等為意象，打造翱翔山林、展翅飛翔遊戲空間。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

園區設置多樣體健設施及座椅，栽植多樣大型喬木，具備多元的植物與生態環境。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄大坪頂地區的「坪鳳公園特色遊戲場」17日落成啟用，主打高8公尺、長22公尺「高雄最長斜坡滑梯」，園區也以無障礙精神打造全區動線，同時設置多樣體健設施及座椅，栽植多樣大型喬木，具備多元的植物與生態環境。

工務局斥資1500萬元在該處打造面積0.25公頃的特色遊戲場，以「鳥語樹」為主題，飛翔、過境、暫棲居所及山林等為意象，打造翱翔山林、展翅飛翔遊戲空間。

遊戲場設計配合丘陵斜坡地形，以樹屋主題打造遊具，並結合高8公尺、長2公尺全高雄最長的斜坡溜滑梯，讓小朋友在林木之中體驗飛翔快感。樹屋主題遊具則以鑽籠串連，打造斜坡上的夢幻城堡。遊戲場也用各種鳥類妝點巧思，讓孩子在遊玩同時認識在地生態。

遊戲場採分齡分區設計，有適合孩童的幼幼遊戲區、蹺蹺板、轉杯區、樹屋滑梯區，也有同樂的鳥巢鞦韆區、成人體健區等，提供抓握攀爬、擺盪、滑溜、大腦刺激、肢體伸展等功能，讓孩童透過合作、思考、挑戰等方式學習如何克服困難。同時也配合地形設置草捲遊戲區，結合自然地景與天然材質，讓孩子們盡情奔跑、攀爬，也欣賞小港夕景。

養工處表示，坪鳳公園遊戲場以無障礙精神打造全區動線，可以讓輪椅使用者自在於遊戲場內活動，同時也設置多樣體健設施及座椅，並栽植了多樣的大型喬木，打造大坪頂斜坡上的親子公園。