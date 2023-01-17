台電被質疑「年假期間，可能因供電過多升壓到130V」，呼籲大家過年最好拔掉插頭。台電解釋稱「在特殊情況下，並不算違法」，但《中時新聞網》16日訪問到不願透露姓名的電力從業人員，他說法規明定，升高的電壓只能升到115.5V，增壓到130V已完全違規。中廣董事長趙少康痛批，就是因為台電頻繁降壓、降頻才傷及電器壽命，都是因為蔡政府錯誤的能源政策把大家害慘了，有政府不負責，讓人放心過年都不可得！

「供電不穩，卻要人民拔插頭？」趙少康今(17日)在臉書發文質疑，總統蔡英文曾經信誓旦旦保證「全力穩定供電」，台電卻在這時候呼籲大家，過年最好拔掉插頭，因為這期間，電壓可能會升高到130伏特，不拔插頭，老舊電器將因為可能的漏電而毀損。辛苦了一年，春節好不容易放個長假出遠門，還得為家中電器提心吊膽，除了缺蛋，連供電都不穩定，怎麼過好年？

趙少康表示，根據專家分析，因為風力及太陽能發電量過剩又不能儲存，產生太多無效電力，因此讓電壓不穩，台電才會趕緊要民眾「拔插頭」保護家電，真是整人冤枉。馬英九總統在任時，務實推動以核養綠，不躁進發展再生能源，所以不會六年發生5次大停電，也不會要大家過年「小心電壓過高拔插頭」，蔡政府宣傳的有政府會做事，根本是有政府會找碴。

趙少康指出，依照《電業供電電壓及頻率標準》，民生用電電壓不能超過5%，相當於115.5伏特，台電評估春節期間可能會上升到120、130伏特，配套不足下，民進黨離岸風機一支一支插，光電板一片一片種，不只破壞海岸、魚塭，產生一大堆官商勾結的黑金利益，弄了半天，供電還不穩定，還因為非核家園拉升天然氣發電，搞得台電負債累累去年虧損2500億，幾近倒閉。台灣供電變得又貴又不穩定，台電很無辜，都是因為蔡政府錯誤的能源政策把大家害慘了。

「過去有段時間我買不到微波爐，家電業者透露，因為損壞數量太多導致缺貨。」趙少康研判，就是因為台電頻繁降壓、降頻才傷及電器壽命，今年過年又變成電壓過高，家電壞了還要自己舉證是因為電壓不穩，最多也就是減免幾塊錢電費，有政府、不負責，讓人放心過年都不可得！