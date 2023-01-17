知名YouTuber「廉傑克曼」張廉傑去年春節期間，在家鄉彰化田尾的公共廁所上方高掛自己的大頭照看版，主打「在地A田尾囝仔關心您尿尿的地方」，意外成為走春熱門打卡地點。近日阿傑再度推出「尿尿的地方」地標，在田尾花園公路的怡心園廁所旁，設置了一個上頭掛有他人頭氣球的協力車，預計又將成為過年走春熱點之一。

阿傑分享人頭氣球的裝設過程。（RJ廉傑克曼 YouTube）

阿傑說明，「我的看版呢，再進化了，一顆人頭氣球…」，位置就在怡心園春節特別開放的廁所旁，由於鄰近馬路，民眾只要開車經過就能看見他的大頭照，「再一次關心各位尿尿的地方」。

阿傑表示人頭氣球預計擺到2月初，參觀民眾可以拍照但別騎走。（翻攝自RJ 廉傑克曼臉書）

阿傑透露，為了設置地標，他特地向鄉公所申請借地，花了將近8萬元訂製人頭氣球，民眾想要打卡可以坐上協力車拍照，「但你不要騎走！不要亂騎喔！」由於場地可能還會維修，地標氣球約會擺放到2月初左右。

人頭氣球在夜間給人一種詭譎感。（翻攝自RJ 廉傑克曼臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「阿傑真的是田尾觀光大使欸」、「2023過年熱門景點再+1」、「路過請小心開車，不要分心」、「晚上常經過被你的人頭嚇到，有付收驚費嗎？」、「我感覺RJ這樣真的用自己的流量來介紹家鄉的最佳示範，必須給個Respect」。