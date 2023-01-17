國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發，去年底出手買下泰山釋出的近兩成全家持股，引發是否違反產金分離的討論？對此，金管會17日認定「並無違反產經分離」，等同宣告交易案過關。泰山市場派大股龍邦最後可能拿下「沒有全家的泰山」。

泰山除了食品老本業，旗下握有國內超商二哥全家逾兩成股權，為全家第二大股東，僅次於持股5成的母公司日商全家便利商店。泰山每年認列來自全家的權益法關連認列之投資收益占公司獲利超過一半，是公司最重要的金雞母。

面對經營權之爭爆發，市場派大股東龍邦節節進逼，泰山公司派去年12月使出殺手鐧，將手中近兩成全家持股以鉅額交易方式出脫，轉由萬寶開發接手。由於萬寶背後是國泰金蔡宏圖家族，到底有沒有違反產金分離，被視為交易案最大變數。

惟隨著金管會今天表示，已約談萬寶開發，詢問有關買全家股權相關爭議，認為「並無違反產經分離」。加上交易案已交割完成，泰山出售全家案可能已成定局，雖然龍邦占據持股優勢，正等待召開股東臨時會，可望順利取得泰山經營權，但最後拿下的可能是「沒有全家的泰山」。