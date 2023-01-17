一項針對中國大陸民眾所做的網路問卷調查顯示，中國人對歐洲國家的好感大大超過對美國，在目前中美關係緊張的環境下，兩國民眾間相互反感也在升級。相較之下中國人對歐洲有更多的好感，其中又以德國最受中國人青睞。調查結果顯示，雖然歐美都被中國人稱為「西方國家」，但對兩者的好感程度卻有極大差別。

據《德國之聲》報導，這項試圖反映中國公眾對歐美國家觀感的問卷是由新加坡大學、加拿大不列顛哥倫比亞大學和美國萊斯大學的研究者共同設計，發表在預印本期刊《當代中國事務》（Journal of Current Chinese Affairs）月刊。

報導說，有2千多名中國網民參與了問卷調查，從「非常喜歡」到「非常不喜歡」和「不知道」等共5個選項，除了美國之外，歐洲國家包括比利時、丹麥、法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、瑞典和英國。

調查中有3/4受訪者都表示「不喜歡」美國，43%的人甚至「非常不喜歡」，只有23%的人表示「有些喜歡」或「很喜歡」。而對歐洲國家，大多數受訪者總統的觀感較為正面。但英國是唯一例外，僅有46%的人對英國做出積極評價。

德國在歐洲國家中最受中國人青睞。69%的受訪者對該國態度是「喜歡」或「非常喜歡」，只有23%的人表示不喜歡德國，在歐洲各國中比例是最低的。對法國、西班牙和比利時持正面觀感的受訪者都有60%，對列表中其他歐洲國家，態度積極的人也在56%到59%之間。

報導指出，上述結果與皮尤研究中心去年6月的一項調查結果形成反差，後者發現在其調查的全球19個國家中，許多國家對中國的負面看法接近或達到歷史最高水平。與皮尤的結果相比，接受調查的中國人對歐洲國家的好感遠遠超過歐洲人對中國的好感，至於美國人對中國的反感則出現對等的回應，亦即中國人對美國人也同等反感。

作者分析稱，中國受訪者對歐美態度不同的一個原因可能是受訪者認為歐洲國家對中國採取小心謹慎的立場。而大陸媒體和公眾長期以來對中美關係的過度關注的情況相比，中國政府對歐洲的批評採取較柔性的態度，這也可能是一個主要因素。

而英國在受訪者中不受歡迎，在作者看來，可能同英國與美國更緊密結盟，在一些爭議話題上對中國施壓有關。其中包括英國呼籲獨立調查新冠疫情起源、批評中國對香港和新疆的政策、與美國一道參與在南海和臺灣海峽的自由航行等行動。

這次問卷調查分2次進行，分別是2020年10月29日至11月3日，以及2021年1月25日至2月2日。參與問卷的人中約有60%擁有大專及以上學歷，受訪者多數居住在中國的城市和沿海地區的可能性更高。

研究作者之一、國立新加坡大學的劉遙（Adam Y. Liu）受訪時表示，此次問卷對象的背景與其他基於中國在線抽樣的調查研究一致。最近的一項研究發現，這類樣本在中國近10億網民中具有代表性。