上海市政府17日上午召開會議指出，綜合研判，上海已經度過本次疫情感染高峰，社區傳播強度明顯下降，疫情走勢趨穩向好、已處於較低流行水準。

上觀新聞報導，上海市新冠疫情防控工作領導小組當日上午召開會議，聽取近期全市疫情防控工作情況彙報，由上海市委書記陳吉寧主持會議並講話。市委副書記、市長龔正出席會議。

會議指出，這段時間以來，全市上下眾志成城打好疫情防控總體戰、主動戰、攻堅戰，各行各業都扛起了責任、貢獻了力量。綜合研判，上海已經度過本次疫情感染高峰，社區傳播強度明顯下降，疫情走勢趨穩向好、已處於較低流行水準。

會議指出，疫情防控進入新階段，要緊扣保健康、防重症，堅持關口前移，優化分級診療，全力確保重點人群防護救治，及時提供健康監測、用藥指導等服務。堅持「四集中」救治原則，千方百計降低重症率、提升救治率，持續暢通急救通道，確保醫療救治力量。

會議還強調，繼續推動醫療資源下沉，做好郊區農村疫情防控和健康服務。要進一步提高科技支持能力，充分發揮專家團隊和專業機構作用，常態化監測和評估病毒輸入與變化情況，及時提出應對措施、制定應急預案。要繼續抓好重點藥品和物資保供，進一步提高疫苗接種率。