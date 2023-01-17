大陸網紅周揚青昔日和男星羅志祥有過一段情開始受關注，原本被一票迷妹恨透，還挖出她整形整很大，直到以一封毀滅式分手信把羅志祥私下渣男真相曝光，意外圈粉無數。周揚青最近在她的微博小號分享童年照片，有酸民批她整過的，揶揄：「不陌生嗎？」，她坦蕩表示：「那也是我」被讚爆，讓粉絲不捨她連PO小時候照片都要遭指指點點。

周揚青16日晚間在她的微博小號，分享一系列童年時期的照片，有的還寫上當時發生的小故事，像是她養的兔子某一天不見，她的爸爸跟她說送給叔叔了，長大後才發現兔子其實死掉，「爸爸騙了我20年」；還有她穿著洋裝拉小提琴的模樣，不過，她自曝現在連五線譜都認不得。

周揚青在她的微博小號分享一系列童年照。（圖／摘自周揚青微博小號）

周揚青高EQ回應網友對於她的整形質疑。（圖／摘自周揚青微博小號）

底下有許多粉絲看到周揚青童年照，都快被萌暈，但有一名掛著「鐵粉」認證的網友卻不禮貌地評論，「但是，唉，你（妳）是整過的欸，你（妳）看著不陌生嗎」，沒想到周揚青相當自信地回擊，「那也是我自己啊，我還能不認識我自己嗎」；周揚青高EQ回應質疑，讓不少人更敬佩她，但也很捨不得她至今還得遭受這種質疑，「人家的自由，管太寬了」、「又沒花你錢，這回應大可不必」。

其實周揚青過去素顏教化妝時，就曾被發現整形的疤痕，一度引起外界議論，但她一點都不在意，繼續自信地做自己。