韓國影視內容持續在全球收獲廣大粉絲,超過60%的Netflix會員曾在去年觀看韓國作品。今(17日)公布2023年,一系列豐富多元的韓國電視影集、電影和無劇本節目,包括《Sweet Home》、《D.P:逃兵追緝令》和《黑暗榮耀》等觀眾最愛節目的續篇回歸,還有朴敘俊、韓韶禧主演《京城怪物》;金宇彬、宋承憲主演《末日騎士》以及安孝燮、全汝彬主演《想見你》韓版《走進你的時間》。

幾部頂尖影集不約而同採用「生存」做為主題,包括於黑暗 1945 年對抗怪物的《京城怪物》、在反烏托邦未來中力拼一口氣的科幻影集《末日騎士》,以及描述日佔時期朝鮮保衛戰的動作劇情影集《盜賊之歌》;許多備受期待的影集將在今年重返螢幕,其中宋慧喬主演復仇影集《黑暗榮耀》第2部定於 3月推出,第一部在1月2日當週累積8248萬觀賞時數,榮登非英語節目收視冠軍。宋江、李陣郁、高旻示主演、在韓國為怪物類型影集樹立新標竿的《Sweet Home》將帶著更宏大的世界觀和故事線回歸。《D.P:逃兵追緝令》則將由首季班底丁海寅、具教煥帶領觀眾繼續緝拿逃兵。

今年推出的其他新影集涵蓋廣泛領域,包括浪漫愛情類,包括現正熱播中《浪漫速成班》;安孝燮、全余贇、姜勳主演《走進你的時間》;韓志旼主演《Behind Your Touch》(劇名未定);秀智、梁世宗主演《我的女神室友斗娜》;李俊昊、林允兒主演《King the Land》、金玉彬、劉台午主演《戀愛大戰》;申惠善、安普賢《See You In My 19th Life》。社會紀實與詭詐權謀類,包括禹棹煥、李相二主演《獵犬》;朴珪瑛、姜敏赫、李清娥主演《絕世網紅》;高賢廷、NANA、安宰弘主演《假面女郎》。劇情類,包括朴寶英,延玗臻,張東潤主演《精神病房也會迎來清晨》;金喜愛,文素利主演《造后者》;羅美蘭、李到晛主演《The Good Bad Mother》;和劉亞仁、安恩眞主演末日題材作品《末日愚者》。

韓國電影和無劇本節目去年的成績有目共睹,在全球觀眾之間人氣激增。動作驚悚片《救命卡特》躋身去年非英語電影最多收視者前10名,約會實境節目《單身即地獄》則穩坐目前全球非英語節目Top 10。今年,Netflix 將提供更豐富的電影作品,由1月20日上線的科幻懸疑片《靜_E》打頭陣,隨後還有全道嬿、薛景求主演《格殺福順》和趙震雄、車勝元、韓孝周主演《信徒2》;還有全鐘瑞、金智勳主演《芭蕾復仇曲》、李炳憲、劉亞仁主演《終極對弈》與千玗嬉、任時完主演《原本以為只是手機掉了》。

實境秀也有例如考驗耐力的《體能之巔:百人大挑戰》和《Siren: Survive the Island》、喪屍生存遊戲《Zombieverse》、青春成長節目《Nineteen to Twenty》,以及心理攻防戰《魔鬼的計謀》。另外,還有2部全新紀錄片準備登場,分別是《Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film》(名稱未定), 記敘奧斯卡金獎導演奉俊昊的電影處女作追尋之路,以及《以神之名:信仰的背叛》,探索韓國現代史中自命為救世主的人物。