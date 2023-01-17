韓國影視內容持續在全球收獲廣大粉絲，超過60％的Netflix會員曾在去年觀看韓國作品。今（17日）公布2023年，一系列豐富多元的韓國電視影集、電影和無劇本節目，包括《Sweet Home》、《D.P：逃兵追緝令》和《黑暗榮耀》等觀眾最愛節目的續篇回歸，還有朴敘俊、韓韶禧主演《京城怪物》；金宇彬、宋承憲主演《末日騎士》以及安孝燮、全汝彬主演《想見你》韓版《走進你的時間》。

幾部頂尖影集不約而同採用「生存」做為主題，包括於黑暗 1945 年對抗怪物的《京城怪物》、在反烏托邦未來中力拼一口氣的科幻影集《末日騎士》，以及描述日佔時期朝鮮保衛戰的動作劇情影集《盜賊之歌》；許多備受期待的影集將在今年重返螢幕，其中宋慧喬主演復仇影集《黑暗榮耀》第2部定於 3月推出，第一部在1月2日當週累積8248萬觀賞時數，榮登非英語節目收視冠軍。宋江、李陣郁、高旻示主演、在韓國為怪物類型影集樹立新標竿的《Sweet Home》將帶著更宏大的世界觀和故事線回歸。《D.P：逃兵追緝令》則將由首季班底丁海寅、具教煥帶領觀眾繼續緝拿逃兵。

今年推出的其他新影集涵蓋廣泛領域，包括浪漫愛情類，包括現正熱播中《浪漫速成班》；安孝燮、全余贇、姜勳主演《走進你的時間》；韓志旼主演《Behind Your Touch》（劇名未定）；秀智、梁世宗主演《我的女神室友斗娜》；李俊昊、林允兒主演《King the Land》、金玉彬、劉台午主演《戀愛大戰》；申惠善、安普賢《See You In My 19th Life》。社會紀實與詭詐權謀類，包括禹棹煥、李相二主演《獵犬》；朴珪瑛、姜敏赫、李清娥主演《絕世網紅》；高賢廷、NANA、安宰弘主演《假面女郎》。劇情類，包括朴寶英，延玗臻，張東潤主演《精神病房也會迎來清晨》；金喜愛，文素利主演《造后者》；羅美蘭、李到晛主演《The Good Bad Mother》；和劉亞仁、安恩眞主演末日題材作品《末日愚者》。

韓國電影和無劇本節目去年的成績有目共睹，在全球觀眾之間人氣激增。動作驚悚片《救命卡特》躋身去年非英語電影最多收視者前10名，約會實境節目《單身即地獄》則穩坐目前全球非英語節目Top 10。今年，Netflix 將提供更豐富的電影作品，由1月20日上線的科幻懸疑片《靜_E》打頭陣，隨後還有全道嬿、薛景求主演《格殺福順》和趙震雄、車勝元、韓孝周主演《信徒2》；還有全鐘瑞、金智勳主演《芭蕾復仇曲》、李炳憲、劉亞仁主演《終極對弈》與千玗嬉、任時完主演《原本以為只是手機掉了》。

實境秀也有例如考驗耐力的《體能之巔：百人大挑戰》和《Siren： Survive the Island》、喪屍生存遊戲《Zombieverse》、青春成長節目《Nineteen to Twenty》，以及心理攻防戰《魔鬼的計謀》。另外，還有2部全新紀錄片準備登場，分別是《Yellow Door： Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film》（名稱未定）， 記敘奧斯卡金獎導演奉俊昊的電影處女作追尋之路，以及《以神之名：信仰的背叛》，探索韓國現代史中自命為救世主的人物。