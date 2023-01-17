因應春節長達10天年假聚餐需求，達美樂特推出深受消費者喜愛的「世界十大起司四喜披薩」新年套餐，套餐中有2顆大披薩再搭配香酥多汁的香烤雞條（15條）和蒜香起司球一份（5顆）外帶一套999元，千元有找歡樂享受年節聚餐。

除新年套餐外，達美樂同步啟動外送優惠大升級，即日起外送披薩不再只是買大送小，所有大披薩，小披薩通通買一送一，只在達美樂。新春歡聚，不用人擠人，春節期間美味餐點不斷電，無須費心訂位排隊等餐廳，立即上達美樂官網或加入達美樂App訂餐，輕鬆在家享美味。網路訂購還可累積紅利，加入達美樂會員好康享不完。

達美樂表示，披薩上的多樣化起司一直深受消費者的喜愛，「世界十大起司四喜披薩」巧妙結合世界的10種起司風味，全新「10 in 1」的超濃郁起司上市後廣受好評，再搭配4種異國風味料理，四喜披薩的組合讓每個人同時都可以吃到多種風味，豐富的披薩餡料、濃郁的10種起司，滿足消費者所有的味蕾。因應各種大小家庭的聚餐需求，達美樂推出一系列世界十大起司四喜披薩新年套餐，價位從799元至1,699元不等，年節期間服務不間斷，提供消費者高品質產品及外送服務。

達美樂新年套餐系列有：

一、新春團圓1699套餐：世界10大起司四喜大披薩2個+手拍小披薩2個+四喜拼盤1份1,699元。

二.新春團圓1289套餐：世界10大起司四喜大披薩1個+手拍小披薩2個+四喜拼盤1份1,289元。

三.新春團圓999套餐：世界10大起司四喜大披薩1個+手拍大披薩一個+香烤雞條1份(15條)和蒜香起司球1份(5顆)要999元。

四.新春團圓799套餐：世界10大起司四喜大披薩1個+手拍小披薩1個+烤雞翅1份(8塊)799元。