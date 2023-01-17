新光三越旗下台北東區「Diamond Towers」，預計今年年中開幕。（吳奕萱攝）

LOEWE全台首家男裝專門店，1月中進駐新光三越台中中港店。（新光三越提供）

新光三越統計去年精品名品業績約成長28％，其中CHANEL、LV等品牌成長率都是全球前幾名高。（吳奕萱攝）

新光三越兔年推出NICE兔空間展，其中「你好，新年快樂」主題於台北信義新天地A8展出。（新光三越提供）

走過3年多疫情，百貨業龍頭新光三越，宣布去年（2022年）全年業績達886億元，不但超越目標，更是破歷史紀錄、創下史上新高，新光三越總經理吳昕陽也特別感謝員工與團隊，在優秀的應變能力下，同舟共濟度過每次難關，今年再訂下920億元業績目標，保守成長4％，期許2023年「穩中求好、向前推進。」

吳昕陽表示，新光三越去年全年業績886億元，較前年（2021年）的797億元，成長了近90億元，增幅達11.2％，其中表現好的業種，包括精品名品成長28％、餐飲17％、男裝15％，及休閒運動也有13％成長，女裝表現也不錯，家用品部分則持平。今年隨著年中在台北東區的「Diamond Towers」將開幕，各分店也持續推動目標，在考量經濟波動等變數下，保守預估今年業績成長4％，相信還是能超越。

除了業績數字外，新光三越多年前積極經營會員、數位轉型，也持續優化App，在去年突破300萬名會員、App下載數破200萬次，去年的skm pay支付交易量更達313億元，在業績占比36％，在深根數位會員的經營上相當紮實；去年的線上購物業績（包含skm online、熟客系統、外送服務等）也有22億元，成長超過30%，都有賴於官網更新、App優化及專業團隊的努力。

在各分店上，新光三越今年樓面的實體改裝也不停歇，每年都有數十個案子進行，助攻業績穩健成長，目前台中中港店也在進行精品櫃改裝，1月中旬才迎來LOEWE進駐全台首家男裝專門店，看好今年的精品男裝市場。新光三越營業本部副本部長歐陽慧也指出，去年第4季就有許多國際品牌來勘查台灣市場，這幾年應有不少新品牌來台進駐，尤其近年如CHANEL、LV等品牌的業績成長率非常高，名列世界前茅。

今年新光三越員工年終2.5個月起跳，吳昕陽也表達，非常感謝員工與團隊們，在過去疫情嚴峻期間，經歷許多不被祝福的時刻，走過隔離、停業清消、疫情升級的種種情況，心理壓力相當大。

春節連假將至，今年新光三越全台共規劃超過百場的春節活動，包括「Nice兔Meet U空間展」、睽違3年即將再登場的「2023兔年燈展－HUG YOU光環」等，還有最近電影話題最熱門的《灌籃高手The First Slam Dunk》，新光三越更將於1月19日起於信義新天地A11推出全台獨家快閃店。另因應春節換新鈔需求，全台新光三越內的「台新銀行」提款機，即起也提供民眾提領新鈔，不必再跑郵局。