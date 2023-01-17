賴香君說，便祕問題中醫藥已有完整的治療系統，調理後即可脫離便祕吃瀉藥的循環。（潘虹恩攝）

35歲楊姓女子愛吃辣，長期受便祕之苦，甚至常肛裂出血、痔瘡，透過浣腸劑才能順利排便，軟便劑在去年底全台缺貨，令楊女排便相當辛苦，求助中醫後，經2個月調理，搭配調整飲食習慣減少吃辣及多吃菜、喝水，順利改善不復發，皮膚和痘痘都變好了。

醫林勤美中西醫聯合診所主任、中醫師賴香君指出，便祕是指每周排便次數少於3次，且排便困難或排出硬便，常伴隨腹脹、腹痛，有時因排便蹲廁所太久，會併發肛裂、痔瘡；宿便囤積體內，也會造成肥胖、內分泌失調，面部、腋下長痘瘡，甚或陰部也會長痘，讓人坐立難安。

賴香君說，便祕好發中高齡長者、女性，隨著現代飲食西化、外食族纖維攝取不足、水分攝取不足、少運動、生活壓力大，有便祕困擾的年輕人也越來越多；西藥軟便劑受新冠疫情影響，缺貨嚴重，因此加重慢性便秘患者的生活不便，但其實便祕問題中醫藥已有完整的治療系統，調理後即可脫離便祕吃瀉藥的循環。

賴香君說，楊女屬於「實熱型便祕」，大便乾硬難解，平時怕熱且有口乾、口臭，平時蔬菜、白開水補充不夠，吃很多瀉藥、甚至浣腸才能排便，後經中藥調理，加上飲食等配合，2個月後就不再需用軟便劑。

賴香君補充，氣滯型便祕患者是有便意卻解不出大便，且會因壓力而加重便秘，建議要壓力調適、養成定時排便習慣、不要邊上廁所邊滑手機；陰虛型患者則是大便乾如羊屎，熬夜者易發生，建議多喝水、改善睡眠品質、多吃木耳、黑棗、桑葚、蓮藕等養陰的食物。

賴香君也建議，過年期間易大魚大肉，有便祕困擾的民眾白開水一定要喝足，最好喝到體重公斤數乘以35 CC，纖維素也要補充夠，少吃烤、炸、辣、餅干和零食等燥熱食品，有壓力者要抒壓，加上養成運動好習慣，遠離便祕痛苦。