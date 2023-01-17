劉品言笑說自己的打扮代表馬格羅比。（陳俊吉攝）

曾敬驊參加首映會時透露自己玩遊戲尺度也很大。（陳俊吉攝）

首映會主持人張兆志。（陳俊吉攝）

劉品言與曾敬驊今（17）日出席電影《巴比倫》首映會，劉品言日前與謝瓊煖赴東京旅遊，拍影片玩起大尺度「真心話大冒險」，坦言自己曾偽裝過性高潮，她表示自己與「阿季」私下並沒有如此不合：「我把她從台東騙到東京，影片內容都是真實的反應，沒有Set過的，很多問題也都是即興想出來，我們的回答都是最真實的。」曾敬驊也表示自己可以加入「真心話大冒險」的遊戲，更直說：「要聊性高潮也沒問題。」

電影《巴比倫》描述1920年代好萊塢拍片的築夢故事，2人是否有為築夢做出努力？劉品言表示，小時候夢想其實不是演員而是外交官，但後來沒有為了成為外交官而付出努力，反而是當演員後，會為了一顆鏡頭用盡全力，「有時候每顆鏡頭都是花了5、60次才拍攝完成，為了演戲我願意。」劉品言也分享曾經在片場遇到對手演員給出意料之外的反饋，笑說，「這時我就會看著他的人中、鼻子或牙齒，繼續自己的表演。」

曾敬驊則坦言，小時候夢想是當游泳選手，偶像是泳壇傳奇名將「飛魚」費爾普斯，「但高中畢業才發現走這條路賺不到錢，後來就放棄了」。曾敬驊近期和楊謹華合作最新戲劇《不良執念清除師》，在片場楊被他逗得樂不可支，他坦言一開始有點緊張、害羞，「因為小時候真的是看她演的戲長大，但某次跟謹華姐助理講笑話，謹華姐湊過來加入，最後才變得滿熟的。」

最後，兩人被問到過年計畫，曾敬驊表示，自己過年沒有什麼計畫，能回家與家人團聚就是一件很幸福的事，紅包部分因為自己在家族中輩份較小，因此主要就是包紅包給父母和姪子、姪女。劉品言則說，自己除了包紅包給父母長輩外，還會包給工作人員，慰勞大家一整年的辛勞，她笑說：「我過年就是與家人團聚，然後買宋芸樺代言的刮刮樂跟家人一起刮。」《巴比倫》將於1月20日上映。