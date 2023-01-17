大陸氣質女星高圓圓，飾演《倚天屠龍記》的周芷若走紅，清麗外表和知性形象成為許多人心目中的女神，2012年拍攝電影《搜索》與小5歲男星趙又廷相識相戀，並在2014年宣布結婚，兩人誕下一女，生活相當幸福，近日高圓圓曬出VLOG，她在街頭吃小吃，被拍到表情猙獰的樣子，讓網友笑翻。

高圓圓2022年曾去廈門旅遊，她今（17）日曬出影片，她打扮休閒，出發去廈門海鮮市場尋找美食，高圓圓表示聽說福建有好吃的芋頭丸子，買下2斤後拜託商家直接寄回北京，沿途她看到有小吃店招牌上印著謝霆鋒和潘瑋柏曾來品嘗的照片，好奇的她也點了一份特色小吃「五香」，五香以五花豬肉為主，用豆皮捲成棒狀入鍋油炸，入口酥脆很受遊客喜愛；高圓圓剛放進嘴裡就忍不住直呼「好燙」，表情也因被燙到變得猙獰，過一段時間才繼續品嘗，被問到好不好吃，高圓圓直率回應：「還可以」。

高圓圓在路邊吃小吃。（圖／高圓圓微博）

高圓圓狀態依然非常好。（圖／高圓圓微博）

一路上高圓圓吃吃喝喝，從不忌口，吃了舒芙蕾、沙茶麵、冰淇淋等，直言「廈門對於我來說海鮮程度高了一點點」，她皮膚狀態在各種場合依舊白皙透亮，外貌維持得非常好，不少網友留言：「長得大氣又漂亮」、「美真是穿什麼都好看」、「好愛這種自然美女」、「她怎麼可以這麼清純」、「皮膚好好啊」、「女神就是女神，無死角，無懈可擊」、「喜歡這樣的氧氣美女」，還有人搞笑喊話趙又廷「奪妻之恨不共戴天」。