Global Mall一向致力於打造永續教育體驗商場的之餘，也推動永續家園，讓綠色環保體現於日常生活當中，同時仍然不遺餘力地為偏鄉孩童送上溫暖，特別在農曆新年前，把永續精神與愛心結合，在2023年的農曆年前，就將百貨原來深受歡迎的「未來永續小學堂」綠色永續精神，拓展至山上偏鄉小學，不僅與銘傳大學建築系結合「高山上的建築課」偏鄉實構築計畫，花費長達半年的時間，針對桃園市復興區「奎輝國小」舊有的圖書室進行改造，更整合商場及專櫃改裝替換的建材，以三大規劃特色來為小朋友送上最期待、最開心的年節禮物。

Global Mall此次與銘傳大學建築系合作，運用了近40噸百貨改裝建材再生利用，而打造出明亮、能多元利用的全新奎輝國小圖書室。（Global Mall提供）

Global Mall了解到智識就是力量，閱讀能為孩子們打開新視界，教育更能化為實現夢想的力量、迎向寬廣的未來，因此不僅長期響應冠德企業集團推動的閱讀行動，近年更呼應SDGs目標，將商場化身成為永續教育體驗場，推動「未來永續小學堂」系列活動，現更推展到位於靜謐的桃園市復興區湖畔小學「奎輝國小」，因國小學生僅57位，以泰雅族原住民學生為主，學習資源有限的狀況下，Global Mall就與銘傳大學建築系展開了合作。

Global Mall與銘傳大學建築系合作改造奎輝國小圖書室，規畫了「不同年齡層的因應閱讀座位」，設置不同高低且可自由移動的座位讓小朋友能更舒適閱讀。（Global Mall提供）

Global Mall在「未來永續小學堂」推展至奎輝國小，以改造圖書室，開創山稜上的永續閱讀教育，希望小朋友愛上閱讀，提升學習意願，讓閱讀與永續教育向下深植。（Global Mall提供）

Global Mall在年前舉辦奎輝國小圖書室暖心啟用活動，更將未來永續小學堂課程複製到奎輝國小，與學童一起認識循環建材、彩繪二手紙袋，了解永續涵義。（Global Mall提供）

此次就把原來的圖書室大改造，以結合閱讀與永續循環的主題，特別規畫三大改造理念，包括使用原百貨商場及專櫃替換下來的將共達近40噸循環建材，與原學校圖書室舊有的書櫃進行改裝，採可變動性的傢俱設計，提供便利動線與多元功能性，並點綴綠色植栽，讓整體空間活潑多元，同時降低書架層架，讓低年級學生輕鬆拿取書籍，另規畫「不同年齡層的因應閱讀座位」，設置不同高低且可自由移動的座位，同時還能轉換成為「可投影的學習型教室」，讓舊有建材循環利用展現嶄新樣貌。在年前舉辦暖心啟用活動中，更捐贈書籍、並將未來永續小學堂課程複製到奎輝國小，與學童一起認識循環建材、彩繪二手紙袋，了解永續涵義，更讓小朋友畫下新年願望、挑選喜歡的新書帶回家，希望他們能愛上閱讀，提升學習意願，讓閱讀與永續教育向下深植。

Global Mall的「未來永續小學堂」系列活動向來在都相當受歡迎，不僅與玩轉學校合作推出專屬親子課程，及大型獨家特展，年舉辦總計近200場、近5萬人參與的不同活動。（Global Mall提供）

Global Mall的「未來永續小學堂」系列活動中，就有像「魚菜共生製作所」等活動，讓小朋友體驗綠色循環的生活。（Global Mall提供）

Global Mall獲屏東縣政府邀請展出永續鯨魚展，為百貨首家參與屏東燈節，呼應燈節的海洋主題，展出了四座2米高的大型鯨魚，以喚起大眾對於永續環保的重視。（Global Mall提供）

Global Mall的「未來永續小學堂」系列活動向來在館內都相當受歡迎，不僅與玩轉學校合作推出專屬親子課程，另也策劃大型獨家特展，年舉辦總計近200場、近5萬人參與的不同活動，同時更獲屏東縣政府邀請展出永續鯨魚展，為百貨首家參與屏東燈節，呼應本次燈節的海洋主題，展出了四座2米高的大型鯨魚，以生動悠游姿態於夜空下閃爍發光，更能喚起大眾對於永續環保的重視。同時還投入歲末送暖關懷活動，全台八店針對弱勢兒童舉辦二手紙袋共享彩繪、募集物資或是提供唐寶寶們表演舞台等，而冠德集團更集結資源，邀集員工共同捐助聲光音樂玩具、有聲書、文具組等，分別贈予安得烈慈善協會、伊甸社會福利基金會、義光育幼院，陪伴共享佳節。