「光鑰未來_全聯25」將於2月5日元宵節登場，展出共15天。（全聯提供）

全聯福利中心自1998年成立至今已邁入25周年，今年特別響應「2023台灣燈會在台北」活動，並攜手科技展演藝術策展人－馮建彰帶領的台灣團隊FREES，與國際知名土耳其OUCHHH創意新媒體團隊，於正在興建的四季酒店預定地（台北市信義路五段100-1號）旁，打造「光鑰未來_全聯25」LED數位迷宮燈飾作品，其中4層樓高12米的LED數位光塔，不僅帶領參觀者進入一個全新的視覺世界，也開啟全聯對未來的無限想像。

全聯表示，「光鑰未來_全聯25」將於2月5日（元宵節）正式登場，展出共計15天，每天自17：00～22：00點燈，每日展演10場次，每半小時一場，活動期間採專屬預約網站報名，1月31日起開放預約，每場皆限定人數免費參觀。除了燈飾外，本次活動還推出全聯限定市集，集結超市車、阪急麵包車與5米高福利熊，歡迎全台民眾共襄盛舉。