韓國知名經紀公司SM娛樂去年發表以主題劃分的新組合「Girls On Top(GOT)」企劃,首支推出以強烈舞曲和表演爲基礎的小分隊「GOT the beat」,由旗下藝人寶兒、「少女時代」成員太妍與孝淵、「Red Velvet」成員SEULGI與WENDY、「aespa」成員KARINA與WINTER共7人組成,發行單曲《Step Back》出道,受到全球粉絲高度關注,被網友稱作是史上最強企劃女團,1年後帶著首張迷你專輯《Stamp On It》華麗回歸,再度引發粉絲熱議。

不僅回歸消息令粉絲驚喜,「GOT the beat」更在專輯發行前兩周,2023元旦舉行的SM家族演唱會『2023 SMTOWN LIVE : SMCU PALACE @KWANGYA』上,搶先公開表演新歌讓粉絲一睹為快,且當天晚上便於官方YouTube頻道公開舞台表演影像,至今已突破900萬次瀏覽觀看。新歌〈Stamp On It〉是歌詞描述為了在嚴酷的舞臺競爭中登上最高位置的生存故事;充滿活力的演唱和強烈的表演,刻畫出她們的獨特性。MV以盜賊電影(Caper movie)為主題,在粗獷強烈的氛圍中,擁有相同目標的7名成員相聚,展現各自不同的個性以及作為「GOT the beat」成員而產生的協同效應。

「GOT the beat」首張迷你專輯《Stamp On It》已於在台同步數位發行。