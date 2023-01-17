張姓男子日前和家人到花蓮遠雄悅來飯店體驗室內水療池，疑因池子底部排水孔破裂，將欲起身的他直接往下水道方向拉去，且力量有如3名壯漢，讓其頭部多次幾乎滅頂，經張男最後用盡力氣，往旁邊拉扯，才順利脫離險境，且造成臀部大面積瘀青，由於事件宛如電影絕命終結站般驚心動魄，讓他直呼是「飯店內離瞬間死亡的距離」。對此，飯店表示，正在確認相關原因，將統一對外說明。

張男在「全球飯店住起來」臉書社團分享，本月14日滿懷歡樂心情帶著家人到花蓮遠雄悅來大飯店，沒想到卻是踏上驚心動魄接近死亡的旅程。他說，當天傍晚4時許入住飯店後，即與孩子到室內游泳池戲水，接著再到溫水水療池休息，期間，約115公分高的孩子試圖要從水中走向他時，卻突然頭部下沉吃到水而心生恐懼，哭著上岸找媽媽，攙扶孩子上岸後便回到池內。

張姓男子在「全球飯店住起來」臉書社團分享，日前在花蓮遠雄悅來飯店體驗室內水療池，疑因池子底部排水孔破裂，將欲起身的他直接往下水道方向拉去，讓他頭部多次幾乎滅頂，經用盡力氣往旁邊拉扯，才順利脫離險境。（張姓網友提供／羅亦晽花蓮傳真）

張姓男子在「全球飯店住起來」臉書社團分享，日前在花蓮遠雄悅來飯店體驗室內水療池，疑因池子底部排水孔破裂，將欲起身的他直接往下水道方向拉去，讓他頭部多次幾乎滅頂，經用盡力氣往旁邊拉扯，才順利脫離險境。（張姓網友提供／羅亦晽花蓮傳真）

張姓男子在「全球飯店住起來」臉書社團分享，日前在花蓮遠雄悅來飯店體驗室內水療池，疑因池子底部排水孔破裂，將欲起身的他直接往下水道方向拉去，讓他頭部多次幾乎滅頂，經用盡力氣往旁邊拉扯，才順利脫離險境，但卻造成臀部大面積瘀青。（張姓網友提供／羅亦晽花蓮傳真）

他接著說，因他身高約176公分，需蹲在池裡，水才能泡到胸部，只是沒想到，蹲下來的瞬間，池子底部的排水孔突然破裂，將體重約85至90公斤的他，直接往下水道方向拉去，他因臀部遭強力水壓往下拉扯，導致手腳在上屁股在下，身體呈V字型，雖然其身高能用力將脖子往上伸，但露出水面不到一秒人又被水壓拉下去。

張男雖多次將頭伸出水面試圖呼喊救命，仍不斷被水壓拉往水裡，經多次求救無援，試著用最後一口力氣往旁邊用拉扯，才擺脫宛如絕命終結站般的排水孔，不過他的臀部也出現超大的瘀青。

張男指出，游泳池雖有救生員，但礙於視線死角，導致他在求救時沒被看見，且排水孔大小約25公分乘以25公分，比他瘦小或孩子腳被吸入其中，恐將成為「失蹤人口」。他接著說，事發過後，飯店經理過了30分鐘才出面關心傷勢，期間也陸續讓其他房客進入泳池，認為飯店危機處理意識與態度不太妥當。

張男認為，此次事件是個「公共安全議題」，希望藉由分享自己的經驗，換來更多孩子的生命安全。對此，飯店表示，目前仍正確認相關原因，將統一對外說明。