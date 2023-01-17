九合一大選結束後，藍綠雙方目前焦點已轉到2024總統大選的潛在角逐者身上。今（17）日公布兩份最新民調，從TVBS的可以看到，國民黨籍新北市長侯友宜在與民進黨籍副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲三腳督的情況下，可以拿到3成4的支持度，領先賴的2成5跟柯的2成1。

根據TVBS民調中心公布的最新數據，相較於其他黨派的可能候選人，侯友宜位居第一名，同時在北北基、桃竹苗、中彰投等地都對民進黨賴清德保持穩定領先。除此之外，侯友宜在中間選民部分也大有斬獲，擁有29%的支持度，比柯文哲的21%跟賴清德的17%都要高。

另外在年齡方面，柯文哲在20-29 歲、30-39 歲兩個年輕選民年齡段支持度都超過三成，侯、賴二人皆為2成多；而從40歲以後的年齡段，侯友宜都拿下超過3成的支持率，50歲以後更是高達4成。該民調也將國民黨主席朱立倫和賴、柯二人放在一起比較，但結果不甚理想，若朱代表國民黨挑戰2024總統大位，支持度會滑落到14%，不但低於賴清德的31%，也比不上柯文哲的30%。

不過TVBS的結果卻與另一份稍早公布的民調有所差異，台灣民意基金會的民調顯示，賴清德的支持度相比上個月增加5個百分點到34%；侯友宜卻下降了7.3個百分點為31.4%，反而出現略輸賴清德的狀況；而柯文哲則是小有上升來到22.5%。不過該項民調報告也指出，支持度消長透露一個訊息，即是2024總統選民揮發性偏高，當前沒有人能「穩定領先」。

本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊的調查方式，時間為 1 月 9 日至 1 月 16 日晚間 18：30 至22：00，共接觸 1,606 位 20 歲以上的台灣民眾，其中拒訪者為 351 位，拒訪率為 21.9%，最後成功訪到有效樣本 1,255 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差±2.8 個百分點以內。