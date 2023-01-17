愛買幸福牧場蛋黃香人道雞蛋，原價238元，1月31日前特價199元，加贈HAPPY GO點數10點。（愛買提供）

愛買台灣天津白菜原價68元，1月31日前特價59元。（愛買提供）

家樂福日本青森縣蜜富士禮盒，每盒16粒，1266元。（家樂福提供）

響應過年前最後採買，超市量販祭出蛋品、米、餅乾、火鍋湯底等民生必需品抗漲價，其中全聯阿薩姆茶葉蛋單顆特價9元、愛買生鮮84折起，及家樂福滿額享9折。

全聯繼日前宣布攜手農委會，於全台門市推出「抗漲專區」，讓民眾採買年貨能省荷包外，近期針對蛋價也祭出逆勢抗漲價。全聯表示，雖蛋價受到國際物價上揚，與禽流感影響，不斷持續創新高，但全聯發揮通路力量，一同為消費者省荷包，宣布50間販售現煮阿薩姆茶葉蛋的門市，價格為9元／顆；另外，全台販售的袋裝6入阿薩姆茶葉蛋，1袋65元，平均1顆也不到11元。

愛買因應春節連假10天，不論是三餐料理，或是團聚吃火鍋都有大量的生鮮蔬果需求，1月31日前針對生鮮蔬果，特價84折起，蛋品部分本檔祭出「幸福牧場蛋黃香人道雞蛋」特價199元，買再送HAPPY GO點數10點，替民眾省荷包。

愛買也即起至1月31日，嚴選米油、醬油、衛生紙、早餐麥片、火鍋湯底、罐頭、餅乾、牙膏等民生必需品買1送1，明（18日）、1月19日、1月20日會員滿2000元享9折，單筆最高回饋300元。

家樂福抗漲對策，明（18日）至20日會員量販店單筆滿2000元、或超市滿888元享9折回饋現金折價券，線上購物滿2000元直接9折優惠；另有進口水果禮盒加碼，日本直送青森縣蜜富士禮盒，購買就送五告厲害炸全雞。