壽險業去年第4季飽受新台幣升值、台美利差擴大等，導致避險成本增加產生帳面虧損；三商美邦人壽今公布，第4季亦產生稅後虧損80億，淨值提升約18.5億，進一步結算下來，全年虧損達136.6億元，年底淨值比則維持在2％以上。

面對升息環境，又要考量資本適足率，三商美邦提出規劃五招來自救；包括現金增資、賣大樓、資產重分類、處分投信股權、引進策略性投資人等，以實際行動落實永續經營理念，強化經營資本及資金佈局，以達成提升營運綜效穩健經營之目標。

首先，現金增資部分，去年3月、11月分別完成現金增資金額35.26億元和52億元。目前正執行12月已公告之5億股現金增資，依照排程期可在今年第1季底資金到位。

其次，不動產活化，評估不動產市場行情後，去年7月以83.5億處分內湖精英大樓，獲利12.6億元；原總部所在址環球世貿大樓樓層為自用持有，在搬遷至內湖新總部大樓後已積極進行調整，為投資性不動產，後續評估在有利情況下進行處分或出租，以達資產活化之效益。

第三，資產重分類，考量現行會計制度在資產負債評價表達規則，保單負債面因利率上升產生的評價效益未能同時於財報上顯現，也不利公允表達公司經營實質，因此，三商美邦人壽已於去年12月董事會報告後公告進行資產重分類，並於今年適用，淨值可增加53.47億元。

第四，處分投信股權，董事會已通過以27.6億元處分復華投信股權，該案已於在去年底完成簽約，預計獲利13億元。

最後，引進策略性投資人，依照去年9月股東臨時會，通過授權得於未來1年分次辦理合計上限20億股私募普通股案持續進行中。