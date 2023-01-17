高雄小港林園線由地下銜接高雄捷運紅線小港站尾軌，止於林園工業區西側林園高值化產業園區，全長約11.59公里。將可提供小港、林園地區運輸服務。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄近年來推動捷運、輕軌等大眾運輸建設，力拚四線齊發。其中捷運小港林園線更是四線齊發最後一塊拼圖，高雄市捷運局今日表示，「小港林園線RLT01標軌道統包工程」、「RLM01標機電系統(含能源調度中心) 統包工程」順利完成招標評選，後續將辦理設計施工，目標2030通車。

捷運小港林園線路線由地下銜接高雄捷運紅線小港站尾軌，止於林園工業區西側林園高值化產業園區，全長約11.59公里，設置7座車站(6座地下、1座高架)。將可提供小港、林園地區大眾運輸服務。

捷運局表示，為加速捷運小港林園線推動，高市府在綜合規畫作業階段同步啟動基本設計作業，在行政院去年9月核定綜合規畫後，隨即同步提送基本設計資料至交通部進行審議，工程會並於今年1月同意核列總工程建造經費533.11億元。

為讓捷運小港林園線儘早施工，捷運局在基本設計審議階段亦開始著手招標作業，其中「RLT01標軌道統包工程」於去年11月上網公告招標，並於今年1月5日完成評選作業，評選出「展群營造股份有限公司」為最有利標廠商。

「RLM01標機電系統(含能源調度中心) 統包工程」於去年12月上網公告招標，今年1月16日完成評選作業，評選出「新加坡科技電子有限公司／現代樂鐵股份有限公司」聯合承攬團隊為最有利標廠商。

捷運局表示，高雄捷運小港林園線計畫是加速推動四線齊發最後一塊拼圖。完成RLT01標及RLM01標招標評選正式宣告工程鳴槍起跑，接續將辦理設計施工，預訂2030年通車營運。

捷運局表示，未來小港林園線完成後將延伸捷運紅線，擴大高雄都會區捷運路網服務範圍，提供市民更優質的大眾運輸服務，營造公共運輸導向-無縫運輸「全新」樣貌。