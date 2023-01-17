在台北舉行的台美21世紀貿易倡議談判會議於今晚順利落幕，此次會議聚焦在貿易便捷化、反貪腐、良好法制作業及中小企業、服務業國內規章等5大議題。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中舉辦說明會時表示，台美對大部分條文皆有共識，僅少數條文須待未來透過視訊協商，期望能盡快獲得協議。

台美21世紀貿易倡議議題共有11項，本次會議將服務業國內規章自良好法制作業中拉出來討論，台灣鎖定項目為貿易便捷化、中小企業、反貪腐、良好法規及服務業國內規章等5項議題。鄧振中表示，整體而言，相當滿意這次談判結果，對於促進貿易倡議的協議談判進展，向前邁進了一步。

此次談判美方由貿易代表署（USTR）助理貿易談判代表麥卡廷（Terry McCartin）及AIT率20餘位單位代表參加。我方則由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表主談，會同駐美國代表處、內政部、外交部、法務部及法務部廉政署、經濟部、交通部、勞動部、農委會等單位，共50多位官員出席談判。

經貿辦指出，台美雙方基於去年11月份在紐約會議的共識，以及後續多次視訊會議討論後，雙方就文本草案進行逐條討論，聚焦在條文內容是否確實反映雙方合意事項與文字精準度，討論過程相當嚴謹，也需要相當長的討論時間。

經貿辦說，此次會議聚焦在貿易便捷化、反貪腐、良好法制作業及中小企業、服務業國內規章等議題，進展相當良好。就整體方向而言，台美間貿易將有更多簡便通關、驗證等程序，未來也將採取更多透明化措施，建立多項雙邊機制平台，可適時有效促進雙方合作、分享彼此成功經驗並反映困難，促使雙方更有效率解決各項貿易與投資問題。

經貿辦表示，由於部分項目尚須雙方再行陳報和確認，台美雙方同意將以視訊會議等方式續行溝通，盡速完成確認。若有好的進展，不排除可能就部分項目簽署早收協議。