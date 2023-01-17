48歲王姓駕駛，17日傍晚在桃園市桃園區中央街一處新建案操作大型吊車時，車輛左前支撐腳突然斷裂，吊車「軟腳」往前傾，還因太重直接往轉翻90度，10顆輪子都跑出來見客，車窗碎裂、車身多處損壞，現場2線道全都被佔據無法通行。
警方獲報立即趕抵現場封鎖周邊路段，進行交通疏導，並協助傷者送醫，所幸王姓駕駛僅左手指骨折，就醫後無大礙，已順利出院，業者也連忙請來別台拖吊車吊離。
48歲王姓駕駛，17日傍晚在桃園市桃園區中央街一處新建案操作大型吊車時，車輛左前支撐腳突然斷裂，吊車「軟腳」往前傾，還因太重直接往轉翻90度，10顆輪子都跑出來見客，車窗碎裂、車身多處損壞，現場2線道全都被佔據無法通行。
警方獲報立即趕抵現場封鎖周邊路段，進行交通疏導，並協助傷者送醫，所幸王姓駕駛僅左手指骨折，就醫後無大礙，已順利出院，業者也連忙請來別台拖吊車吊離。
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