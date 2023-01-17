台中一名王姓男子與吳姓男鄰居為了路權問題常年爭論不休，前年12月間兩人再度在家門前爆發口角，王男嗆罵吳男「臭俗仔」而挨告，一審遭判罰金5千元，案經上訴，王男律師稱其患有躁鬱症，要求緩刑，但被台中高分院駁回，全案定讞。

判決書指出，王姓男子與吳姓男鄰居因路權劃分問題而有嫌隙，2021年12月24日下午間，2人再度於住處前的騎樓發生爭吵，王男情緒激動之下，朝吳男嗆罵，「臭俗仔你（台語）」，遭到吳男全程錄音一舉告上法院。

台中地院審理時，王男矢口否認曾說出「臭俗仔你」，稱自己當時在自言自語，他不想繼續與吳男講話，想離開，才自言自語等。但法官勘驗吳男的證述以及手機錄音檔等證據，發現王男確實曾說出「臭俗仔你」等語，不採信辯詞，依犯公然侮辱罪，判須繳納罰金5千元。

王男不服判決提出上訴，台中高分院審理時，王男稱，當天是吳男的父親先辱罵他「呷肖藥（台語）」，是對方先言語暴力，他才會回應，且他本人熱心公益，曾捐血52次；王男的律師也說，王男患有躁鬱症，該病症易受刺激而發怒，本案是在雙方爭執過程中，王男遭激怒才自言自語吐出該4字，認為王男的行為能力顯著降低，以此向法院請求予以緩刑。

法官再次勘驗事發影片及音檔，認定王男在說出「臭俗仔你」時，明確知道是對著吳男說，故不採信自言自語的說法；至於患有躁鬱症的部分，法官認為，王男接受警詢及偵訊時均能適切回應，沒有出現胡言亂語的情形，王男也自承有固定吃藥穩定病況等，故認為本案發生時，王男並沒有因為心裡病症而導致無法辨識行為違法，不得依法減刑或送精神鑑定的必要，最終駁回王男上訴。全案定讞。