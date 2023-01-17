花蓮縣政府因應玉里鎮高寮大橋去年9月18日遭強震震斷，施作臨時便道，供民眾通行，工程預計明完工通車。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

918強震造成花蓮玉里鎮高寮大橋及富里鄉崙天大橋倒塌，交通受阻，花蓮縣政府為提供緊急搶災、消防、救護及民眾通行，陸續施作臨時便道，其中崙天大橋臨時便道已於去年底完工，高寮大橋部分明天完工通車後，將採日間通行，夜間、颱風、大雨則禁止通行。

去年918池上強震造成花蓮跨越秀姑巒溪的玉里鎮高寮大橋，及連接富里及卓溪2鄉的崙天大橋應聲倒塌，縣府考量民眾通行需求，便先搭溪底便道因應，去年12月開始施工，其中，崙天大橋臨時便道已完工，高寮大橋因缺大尺寸型鋼，經向外縣市鋼構廠訂料施作，將在明天完工通車。

縣長徐榛蔚今在建設處副處長張志豪及玉里鎮長龔文俊陪同下，赴高寮大橋便道視察通行前施作狀況，備戰農曆春節返鄉及旅遊車潮。

徐榛蔚表示，高寮大橋便道明通車後，採日間通行，夜間、颱風、大雨則禁止通行，且超過15公噸以上大型車也禁止通行，請用路人務必留意通行時間與條件。該便道後續將由玉里鎮公所負責安全管制及設施管理。

徐榛蔚另外提到918地震災後重建進度，經向中央爭取震災受損設施重建經費，行政院去年11月9日已核定高寮大橋重建經費9億9404.2萬元、崙天大橋則是2億6990.2萬元、玉長大橋5億2798.7萬元，已委託廠商設計規畫中。

此外，縣府考量災民需求，延長918震災後危險建築物拆除補助受理時間，從去年底延長至今年3月31日，如有申請需求者，可至0918震災資訊專區https://0918.hl.gov.tw/Default.aspx查詢辦理文件。