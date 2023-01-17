知名藝人梁佑南半年前得知，「臺東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會」的交通車年限久遠，若再不更換，除了安全之虞，也會影響協會外出採買伙食，便向金融界聞人鍾文智提及此事，鍾文智聞訊火速答應，出資捐贈一輛價值百萬的車輛供協會使用，今天上午，梁佑南夫婦帶著女兒方琦，在律師見證下，相階至協會舉辦「贈車儀式」，場面溫馨熱鬧，出資捐車的鍾文智表示，「有機會能回饋社會，幫助偏鄉，這是企業主應該做的，未來希望有更多機會幫助弱勢。」

梁佑南表示，會促成這次捐車活動，是在半年前聽到協會的工作人員說，協會負責採買伙食的車輛年限都達20年，安全上有很大的疑慮，於是找上平常就熱心社會公益的金融界聞人鍾文智募車，沒想到鍾文智聽到後二話不說，立即出資購車，並頻頻詢問協會還需要那些幫忙。

梁佑南夫婦帶著女兒方琦，在律師見證下，相階至協會舉辦「贈車儀式」。(戴志揚翻攝)

梁佑南說，2021年也有為協會的學生募得球鞋，當時還獲得陳美鳳大力支持，幫每位學生都爭取到一雙，沒想到今天再到協會的時侯，發現孩子們都把鞋子保存的好好，甚至還有人捨不得穿，讓她相當感動，「這些小孩都很懂得感恩，讓我很窩心。」她強調，未來會在自己的能力範圍內，繼續持續的做公益。

台東原住民嘎屋啦瀚文教發展協會理事長陳宜樺表示，聽到梁佑南說幫協會募到一輛車，興奮到2天都睡不著，覺得好像在做夢，也很感謝這5年來，梁佑南默默為協會付出，親力親為到協會和小朋友互動交流，甚至贈送球鞋給小孩等善行，種種付出都讓協會幹部很感動。

而此次贊助車輛的鍾文智則表示，他原本就長期關懷弱勢族群，參與推動社會公益活動，今天受到梁佑南的感召，來參加「嘎屋啦翰書屋」的新車捐贈儀式，希望藉由他個人的綿薄之力，能夠為台東偏鄉的孩子帶來希望，也希望能為國家培育更多優秀的人才，長大以後來回饋這個國家及社會，幫助更多有需要幫助的人，「今天非常感謝能夠有機會回饋社會，未來我也將關注更多偏鄉地區的生活，幫助弱勢家庭完成心中的夢想，謝謝。」