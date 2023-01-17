DELVAUX 光亮白Brillant PM Pompon，價格店洽。（Delvaux 提供）

DELVAUX 雪酪黃Lingot Small Alpina Calf，12萬4000元。（Delvaux 提供）

DELVAUX 沙丘色Tempete MM Alpina Calf，價格店洽。（Delvaux 提供）

金馬、金鐘獎雙金影后謝盈萱是演藝圈出了名的低調，過去接受採訪時更坦言私下花費不多，首個名牌包甚至是好友贈送，不過17日出席Delvaux 2023春夏系列活動時卻難得鬆口「好像可以為自己做一點投資。」由於去年因行程忙碌尚能好好犒賞自己，此次出席活動也打算趁此機會購物，其中最想購入的包款為全世界僅一千只的DELVAUX 榛果色Pin Mini 編織包，笑說「要好好拿個夠。」

此次亮相她以合身的綠色洋裝搭配DELVAUX 編織包，一甩《俗女養成記》中展現知性女人味，雖表示自己有些不習慣，「但我覺得女生可以在千變萬化一點。」透露近期對於穿搭上想要有更多變化的想法，並直言「之前我沒有這個價位的包，但到了這個年紀覺得可以擁有一個。」身為摩羯座務實的她自曝不常逛街、買包，「我可以不要買，但要的話就要最好的、可以很長久的。」更笑說「跟挑男友一樣。」不管是在對的時間，找到對的人或包包，都希望是可以長久陪伴在自己身邊。

Delvaux 2023春夏系列以比利時海灘為題，經典包款推出蘆薈綠、粉色、天藍色、沙丘色、雪酪黃等粉嫩色系，其中Tempête包款為本季焦點，並推出托特包、Tempête Crush等，年推歡慶推出50週年的「Pin」水桶包推出小巧的Pin Toy、多功能的Co-Pin ; Lingot則推出纖長小巧的Lingot Clutch，其中也有不少展現品牌工藝的包款，讓對於工藝、皮質十分講究的謝盈萱十分喜愛。