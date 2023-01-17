DELVAUX 光亮白Brillant PM Pompon，價格店洽。（Delvaux 提供）
DELVAUX 光亮白Brillant PM Pompon，價格店洽。（Delvaux 提供）
DELVAUX 雪酪黃Lingot Small Alpina Calf，12萬4000元。（Delvaux 提供）
DELVAUX 雪酪黃Lingot Small Alpina Calf，12萬4000元。（Delvaux 提供）
DELVAUX 沙丘色Tempete MM Alpina Calf，價格店洽。（Delvaux 提供）
DELVAUX 沙丘色Tempete MM Alpina Calf，價格店洽。（Delvaux 提供）

金馬、金鐘獎雙金影后謝盈萱是演藝圈出了名的低調，過去接受採訪時更坦言私下花費不多，首個名牌包甚至是好友贈送，不過17日出席Delvaux 2023春夏系列活動時卻難得鬆口「好像可以為自己做一點投資。」由於去年因行程忙碌尚能好好犒賞自己，此次出席活動也打算趁此機會購物，其中最想購入的包款為全世界僅一千只的DELVAUX 榛果色Pin Mini 編織包，笑說「要好好拿個夠。」

此次亮相她以合身的綠色洋裝搭配DELVAUX 編織包，一甩《俗女養成記》中展現知性女人味，雖表示自己有些不習慣，「但我覺得女生可以在千變萬化一點。」透露近期對於穿搭上想要有更多變化的想法，並直言「之前我沒有這個價位的包，但到了這個年紀覺得可以擁有一個。」身為摩羯座務實的她自曝不常逛街、買包，「我可以不要買，但要的話就要最好的、可以很長久的。」更笑說「跟挑男友一樣。」不管是在對的時間，找到對的人或包包，都希望是可以長久陪伴在自己身邊。

Delvaux 2023春夏系列以比利時海灘為題，經典包款推出蘆薈綠、粉色、天藍色、沙丘色、雪酪黃等粉嫩色系，其中Tempête包款為本季焦點，並推出托特包、Tempête Crush等，年推歡慶推出50週年的「Pin」水桶包推出小巧的Pin Toy、多功能的Co-Pin ; Lingot則推出纖長小巧的Lingot Clutch，其中也有不少展現品牌工藝的包款，讓對於工藝、皮質十分講究的謝盈萱十分喜愛。

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