美國日前宣布售我「火山陸上機動布雷系統」，以便戰時在台灣灘岸執行區域阻絕，引發國人憂慮。臉書粉專「政客爽」仿照反核標語照樣造句：「我是人，我反地雷」、「支持地雷的人，不然地雷埋你家？」、「地雷不同意，台灣更有力」、「用愛發雷」，引發不少網友共鳴。

「有請辣台派一起共襄盛舉！」政客爽今(17日)在臉書發文，仿照「我是人，我反核」等反核金句照樣造句：「我是人，我反地雷」、「聯手反地雷，全民牽起來！」、「反地雷，不要再有下一個地雷島」、「沒人能保證五十年後的地雷不會爆炸？」、「支持地雷的人，不然地雷埋你家？」、「地雷不同意，台灣更有力！」還在留言區發圖續酸：「用愛發雷大隊紛紛到場，我們心中有雷就會有雷，何必真的埋雷？」

網友爆笑之餘，也不禁憂心表示：「臺灣人需要公投是否要地雷島炸死臺灣人嗎？（敵人沒來先炸死自己）」、「反佈雷護家園、2024必需政黨輪替，我們的孩子才有安全的環境、支持零佈雷家園」、「說人站上去不會爆的，等貨到了後叫他去踩看看」、「辦反地雷大遊行吧！」、「為了總統的安全，我願意總統府周圍用滿滿的地雷層層包裹保護起來！」、「世界各地在排雷，只有呆完在佈雷，真的是世界跟不上台灣」。