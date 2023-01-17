大陸國家統計局公佈去年人口數據中，男女性別比為104.69，男性比女性多出3237萬人。雖然大陸國家統計局並未公佈各省數據，但以2020年進行的第7次人口普查數據來看，經濟發達的廣東省男女比例最不均衡。

香港《經濟日報》指出，官方公布的2022年末中國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不含港澳台和外籍人員）為141175萬人，從性別構成看，男性人口72206萬人，女性人口68969萬人，男比女多3237萬人，總人口性別比為104.69(以女性為100)。

消息引發輿論熱議，網民表示，中國男比女多出的這3千多萬人，已經快和加拿大的總人口差不多。還有網民質疑，很明顯的是男性人口更多，網上卻總是將矛頭對準「大齡剩女」。

報導說，大陸國家統計局並未公佈各省數據，若以2020年進行的第7次人口普查數據來看，各省中廣東總性別比最高，吉林總性別比例最均衡。

性別比在110以上的省份有3個，分別是廣東（113.08）、海南（112.86）、西藏（110.32）。東三省黑龍江（100.35）、遼寧（99.7）、吉林（99.69）則為男女比例最均衡的省份。