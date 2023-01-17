三芝區興華驛站「農業及藝術教育中心」在今(17)日揭牌開幕，首先登場的「藝遊蒔光農藝展」，除了邀請北海岸藝術家展出陶藝及繪畫作品，並陳列懷舊古農具，現場也安排青農展售優質苗木與多肉植物，以及盆栽DIY體驗課程及優質農特產品分享，未來農藝中心也將定期策展藝術家作品及青農優質農特產品，或是舉辦文化體驗課程等，成為三芝重要的活動與交流空間。

興華驛站位於陽明山巴拉卡公路起點，曾是陸軍閒置營區，在新北市政府與立委洪孟楷、前議員鄭戴麗香等民意代表的協助下，營造為車友加水補給與休憩的鐵馬驛站，園區內有退役的M41D戰車，步槍造型的自行車架，以及哨亭都是熱門打卡點。

而位於營區第一層迷彩外觀的服務中心，已由公所委託店家經營「巴埕咖啡」，提供輕食與飲品，讓往來陽明山的旅客一邊享受美食一邊度過悠閒時光，近期更引進了F-5F戰機及UH1H直升機，分別架設在營區的第一層及第二層，除豐富興華站的軍事特色，也可作為全民國防教育場域。

三芝區公所表示，興華驛站農藝中心首展期間為17日至2月14日，邀請北海岸藝術家許俊翔、吳仲宗與楊樹森，以及三芝在地青農陳韻文、黃信輝、鄭志偉、楊志清等聯合展出藝術品及農特產品，將三芝藝術與農村文化相融合，創辦一個專屬於北海岸的「藝遊蒔光農藝展」，邀請喜愛跨界結合的民眾一同共襄盛舉，邂逅不一樣的農藝體驗。