國旅鐵道遊再添新亮點，即將邁入第15年的「環島之星」觀光列車，以豐富好玩的車廂設施、寬敞位席空間及具在地特色的餐飲服務為特色，讓旅客從一上車就玩到下車，而在臺鐵「環島之星」111至115年度的營運經營權再次由易遊網旅行社取得後，結合2023年迪士尼百年慶典盛事打造「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，以10款吸睛的迪士尼人氣角色 打造特色主題車廂，今（17）日新裝亮相，19日起正式營運。

「環島之星」與其他臺鐵觀光車隊的最大不同之處，就是它是唯一繞行全台的觀光列車，獨特的運行規劃串連起臺灣各地旅遊，加上2人成行的銷售模式，有說走就走的彈性特色，有利於推動鐵道觀光的發展。易遊網表示，這次以迪士尼百年慶典為主題打造的夢幻主題列車，從視覺風格、硬體改造到軟裝設計，展現一體性的設計巧思與美學升級，列車包含了4大吸客亮點，盼再次帶動一波海內外鐵道旅遊熱潮。

商務車廂共有8款迪士尼角色主題。（易遊網提供）

亮點1. 結合2023年迪士尼百年慶典 首度採用金屬質感彩繪

吧檯車廂提供旅客飲品喝到飽服務，車上也會供應迪士尼包裝的點心。（易遊網提供）

2023年喜迎迪士尼百年慶典，「環島之星」這次特別結合此盛事主題，打造熱鬧歡愉的迪士尼主題觀光列車，並於今日搶先暖慶發表。列車外觀採用迪士尼百年慶典的專屬圖稿進行設計，並且首度以太空銀的金屬色調為基底，搭配幻彩炫光的色彩背景，呈現具有光澤感的效果，營造滿滿未來感的特色風格；而每節車廂外觀所選用的角色則以彩色繪製，在太空銀和炫彩背景的襯托下，帶來畫龍點睛的效果。列車品牌字則設計手寫字體，營造旅人手札的味道，增添大人味與文青氣息。

活動車廂提供旅客手作DIY體驗。（易遊網提供）

亮點2. 全台首列 集結10款迪士尼人氣角色 打造特色主題車廂

此次「環島之星」一口氣納入10款迪士尼人氣角色打造特色主題車廂，穿梭於各個車廂，感受不同驚喜與歡樂。旅客可愜意觀景與體驗手作DIY的活動車廂，以「米奇與好朋友」為車廂主題，透過角色露營、登山、野餐等等情境鋪陳，展現凹豆(outdoor)旅遊的探索精神。可盡情歡唱的卡拉OK車廂則是以「史迪奇」為主題，並運用臺灣夜市老街為場景，不只可看到小籠包、珍珠奶茶、鳳梨酥等臺灣道地小吃元素，「史迪奇」在設計上更彷彿是臭豆腐攤位老闆以及騎著摩托車的旅人，展現超接地氣的可愛模樣。

活動車廂以米奇與好朋友為主題，設有打卡區和紀念幣機。（易遊網提供）

吧檯車廂則以萌翻天的「奇奇蒂蒂」為主題，愛吃栗子的逗趣貪吃形象，以及在車窗上活靈活現的有趣互動，為這節列車注入更多歡笑元素。而擁有超寬敞位席空間的商務車廂，共有8款主題，包含「米奇與好朋友」、「唐老鴨」、「迪士尼公主系列」、「冰雪奇緣」、「愛麗絲夢遊仙境」、「迪士尼經典系列」、「迪士尼反派系列」及「瑪麗貓」，各角色的鮮明特色在列車上展露無遺，讓每節車廂擁有迥異風格，每一次搭乘都可能碰撞出新的驚喜。

亮點3. 尋找車廂隱藏米奇頭、專屬紀念幣必收藏

「環島之星」延續迪士尼粉絲熱愛的隱藏米奇頭（hidden Mickey）設計巧思，共有12個米奇頭圖樣藏身在活動車廂、卡拉OK車廂以及吧檯車廂中，每節商務車廂還有隱藏彩蛋，旅客搭乘列車時可發揮尋寶精神，張大雙眼仔細尋找米奇的身影；此外，想要珍藏「環島之星夢想號」的專屬紀念，在東西幹線兩台列車上將各設置一台鑄幣機，共有8款迪士尼角色圖樣的紀念幣供旅客收藏（每台各4款）。

亮點4. 全新推出「體驗套票」790元起、首度開賣13小時環島套票

「環島之星」過往以2人成行免湊團的銷售模式，主打食宿行遊全包的豐富行，以及含交通、住宿的自由行與自駕遊，讓體驗鐵道旅行的門檻，不僅不受限於成團人數多寡，上百條行程選擇亦能滿足各年齡層的多樣化需求，備受眾多忠實客戶喜愛。為貼近全年齡族群、讓更多旅客體驗鐵道旅行的美好，除了保有原有的套裝行程外，此次更推出全新「體驗套票」，首波規劃18個指定段點，每日限量席位，包含單程乘車券、列車點心、飲品無限暢飲等服務，每人最低只要790元起。

吧檯車廂以奇奇蒂蒂為主題，展現逗趣氣氛。（易遊網提供）

另外，針對想要體驗一日列車環島的鐵道迷們，更推出搭乘時數13小時的「台北→台北」限量環島套票，含全日餐點飲品和列車設施服務，並可獲得「一日列車環島紀念證書」，每人2990元起。

趕搭春節旅遊潮，「環島之星夢想號」於1月19日起正式營運載客，日前搶先宣佈迪士尼主題設計與開放行程預購，旋即獲得旅客熱烈支持，從春節一路到端午連假，吸引眾多旅客詢問與訂購，首波預購已有破萬人次，可說是未開航先轟動！想要展開一場精采好玩的鐵道旅行，「環島之星夢想號」每日東西雙向各一班列車自台北站出發，全台停靠21個站點，並於即日起至2月28日，祭出歡慶首航限時優惠，有眾多免費升等套房的優惠專案，再加碼發送最高現減1888元折扣碼。

推薦行程包含有【環島之星˙花蓮理想大地自由行2天】限量升等21至25坪套房，每人4990元起；【環島之星˙台南晶英酒店自由行2天(中部出發)】限量升等海東家庭房，每人3500元起；【環島之星˙阿里山森鐵小火車‧神木群棧道+奮起湖2天】，體驗亞洲最高窄軌火車，欣賞阿里山絕美櫻花，含森鐵限量保留席位以及入住星級飯店，每人6990元起。

想體驗「環島之星」招牌環島遊玩法，也可選購【環島遊˙花蓮牛山呼庭˙理想大地+墾丁凱撒3天】，東部、南部一趟跨區玩，全程入住五星級飯店，每人1萬3550元起；【花蓮．瑞穗天合+染布體驗/果醋體驗二選一 輕旅2天(南部出發)】入住絕美城堡莊園「瑞穗天合國際觀光酒店」，體驗特色DIY活動，每人1萬1190元起。

除了首航限時優惠，若在2月21日前購買「環島之星」任一行程商品，結帳輸入「dream1888」單筆滿1萬5000元再折1888元；輸入「dream888」單筆滿8千元現減888元。此外，1月底前搭乘列車的旅客，完成車上打卡任務，還有機會獲得限量的「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」首航紀念版桌曆。