2023年兩岸關係風險與展望座談會17日在高雄市舉行，多數與會學者提出，未來的總統大選就是戰爭與和平的選擇，請民眾選擇避免戰爭的政黨，並持續透過與大陸對話，維持兩岸關係穩定。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉、南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方、高雄都會發展文教基金會董事長陳建甫與多名學者出席座談會。

會中討論九二共識、戰爭與和平，以及抗中保台等議題。主持人義守大學副校長李樑堅指出，大家都有一個共同的期待，就是希望兩岸能夠和平發展，經濟能夠安定，民眾穩定生活。兩岸關係如何在美中台三方均衡穩定的發展，值得關注。

對於九二共識，有學者認為國民黨要重新詮釋九二共識，國民黨大陸事務部主任林祖嘉回應，假設宣布不要九二共識，兩岸會變成怎樣，國民黨知道自己的位置在哪，還要努力。希望未來能與大陸持續溝通。

有學者提出希望未來選舉能制度化，林祖嘉指出，國民黨在去年九合一選舉選得不錯，因為候選人很優秀，像是台北蔣萬安、桃園張善政、高雄柯志恩等。柯志恩已經決定在高雄落戶，已經買了房子與車子。林祖嘉認為，大家不要有私心，想辦法找到最強的候選人，無論如何要贏得未來的總統大選。