俄油限價措施成功打擊俄羅斯能源收益，削弱普丁的戰爭金援，且未影響國際能源市場，讓歐盟大受鼓舞，再加強制裁力道，計畫2月5日擴大禁令，將限價擴及石油精煉產品。隨著禁令日迫近，歐洲貿易商大舉搶購柴油等俄羅斯石油產品，且預計用大陸燃料來填補俄羅斯的供應缺口。

路透社報導，根據能源分析公司Vortexa數據顯示，這個月以來，歐洲進口俄柴油創下2022年3月來新高紀錄，達每天77萬桶。該機構高級石油市場分析師拉索德（Rohit Rathod）表示，歐洲買家目前正趕在禁令出台前，盡可能的進口俄羅斯柴油。

一直以來，俄羅斯是歐洲的主要柴油供應商，因為歐洲煉油廠產能無法滿足其當地需求。金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）數據顯示，儘管歐洲政府和企業在俄烏開戰後，切斷與俄羅斯的經濟往來，但去年當地近半的柴油進口仍仰賴俄羅斯。

荷蘭諮詢公司Insights Global數據顯示，貿易商此次大舉囤柴油，截至本月12日當周的庫存水準，已經升至2021年10月以來最高。但另一能源分析機構預期，一旦禁令上路後，庫存就會開始下滑。

報導指出，對禁令可能帶來的柴油供應短缺，大陸燃料被歐洲視為彌補俄柴油供應缺口的替代來源，大陸2023年成品油出口比重已經較一年前提高近半。諮詢公司Wood Mackenzie石油研究主管威廉斯（Mark Williams）預估，柴油出口可能佔出口很大一部分，今年上半年可能達每天40萬至60萬桶。

Energy Aspects分析師認為，面對禁運所帶來的影響，若沒有大陸的出口，歐洲不太可能有辦法彌補50萬桶的供應缺口。