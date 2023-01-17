北投老爺酒店以和風幽靜設計為題，推出三間全新獨立湯屋，適合夫妻情侶、閨密一同體驗。(老爺酒店集團提供)

法國紅標土雞「薩索雞」，主廚以低溫手法烹調，再以炭火燒炙增添滋味，搭配多款時蔬，擺盤繽紛吸睛。(老爺酒店集團提供)

主菜「熟成胭脂鴨胸」，主廚嚴選法國夏隆鴨，經過15天熟成再以煎烤方式增添鴨胸濃厚香氣。(老爺酒店集團提供)

北投老爺酒店PURE歐式餐廳推出以「冬季味覺新體驗」為題的全新菜單。(老爺酒店集團提供)

農曆春節不少民眾會去北投走春泡湯，享受一趟溫泉和美食帶來的療癒之旅。位於北投的老爺溫泉酒店，新年推出三間全新獨立湯屋，讓旅客在不受打擾且擁有隱私的空間中，享受泡湯樂趣。此外，「PURE歐式餐廳」推出冬季新菜色，以西式料理手法結合台灣在地食材，為每道料理注入全新元素。即日起至3月31日，業者推出期間限定「以食會湯」專案，含獨立湯屋搭配下午茶、午、晚餐三擇一，雙人平日2588元起，每人最低1294元起。

今年北投老爺酒店以和風幽靜設計為題，推出三間全新獨立湯屋，6至8坪大的空間，簡約俐落的室內設計融合日本禪風特色，採用石質風呂浴池，還有可供坐臥休憩的和洋式客廳，非常適合夫妻情侶、閨密一同體驗。此外，期間限定提供歐舒丹備品；北投特有的白磺湯泉加上天然保養品加持，讓身心徹底放鬆。

冬季味覺新體驗 歐風PURE「玩味」端新菜

北投老爺酒店PURE歐式餐廳，向來以歐義料理聞名，主廚以薩索雞、夏隆鴨、乳酪與松露等食材入菜，推出以「冬季味覺新體驗」為題的全新菜單。其中以熱前菜「薩索雞」最為特別，主廚先將法國薩索雞以低溫手法烹調，再以炭火燒炙增添滋味；而醬汁則以雞高湯為基底，凸顯食材鮮味，搭配番茄醬汁及炙燒洋蔥，甜酸苦三種味蕾在口中達到平衡。另一道使用在地有機絲瓜與海鮮所熬製的「有機絲瓜牛奶貝濃湯」，在中式絲瓜湯的清爽中增添鮮美海味，濃郁與清爽平衡得剛剛好，美妙滋味讓人一試難忘。

主菜中的「熟成胭脂鴨胸」，主廚嚴選法國夏隆鴨，經過15天熟成讓鴨胸肉質軟嫩，再以煎烤方式增添濃厚香氣，佐以主廚特製的香料杏桃醬與炙燒蒜苗，煎烤後酥脆軟嫩的鴨胸，油脂香潤，層次飽滿多變。而備受饕客喜愛的經典菜色「碳烤美國肋眼頂級牛排」，則選用Prime等級的美國牛肉，豐富的大理石油花，經過火烤後充滿香氣，搭配濃郁的紅酒小牛高湯醬汁，頂級肉品鮮美滋味令人垂涎。

每道套餐中深具畫龍點睛之效的結尾甜點，主廚依當日食材、氣候變化梳理出不受拘束地的創意小點，讓旅客的用餐體驗更完整。午間菜單6道含甜點每位1600元加1成起、晚間8道式含甜點每位要價1900元加1成起。