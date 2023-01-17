行政院長蘇貞昌15日對於全民領6000元等政策挨批大撒幣保官位，他回應，不要像父子騎驢一樣，這樣也罵那樣也罵，扭曲抹黑、中傷、分化，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」對此，前立委沈富雄今（17）日就表示「蘇貞昌的歷史不好，他所指的清兵就是國民黨黨團」，引發討論。

蘇貞昌表示，身為行政院長，護國衛民德責任在身、不能打烊，一刻都不能休息，重大政策一分鐘都不能延誤。針對外界批評，蘇貞昌更強調，不要像父子騎驢一樣，這樣也罵那樣也罵，扭曲抹黑、中傷、分化，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」大家要記住，國家是我們大家的，大家一起為國家好好思考、團結對外，各方面指教都虛心受教，但不要歪曲。

沈富雄17日在網路節目《少康戰情室》中表示，「對於袁崇煥，蘇貞昌的歷史不好，因為講到袁崇煥就講到崇禎，崇禎殺了袁崇煥所以清兵才進來」，不過沈富雄強調，「但蔡英文沒殺蘇貞昌，蘇貞昌的講法就是我好好的幫妳挺住，所以清兵才不會入關」，沈富雄更直言「蘇貞昌這一個多月的山海關就在『立法院』，他除了立法院之外還有山海關嗎？所以蘇貞昌的清兵就是國民黨黨團」。