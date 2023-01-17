年節將至，各社福中心紛紛忙著替弱勢家戶張羅年菜及物資包，三重社會福利服務中心除結合聖慈山提供愛心年菜及物資包外，也與三重警分局合作，搭配加強重要節日安全維護工作，進行反詐騙、防止家庭暴力、兒童虐待、防止跟蹤騷擾等宣導，希望家戶在過年圍爐團圓之餘，也能平安且安心的度過年節。

三重警分局偵查隊員馮筠雯表示，為宣導民眾反詐騙觀念，三重警在春節期間大力宣導防詐騙觀念，民眾若接到不明電話，例如有「＋」號開頭的電話，或者聲稱家屬或銀行、電商等要民眾匯款，都有極大可能是詐騙電話，呼籲民眾務必小心，並撥打「165」報案或查證。

三重分局防治組家防官阮昭寶也向民眾進行家庭暴力、兒童虐待、性侵害及跟蹤騷擾防治等宣導，呼籲民眾若有人身安全疑慮時，可撥打「113」、「110」等電話，維護自身安全。

三重社福中心主任劉彥伯表示，此次於年前辦理弱勢家戶發年菜及物資包活動，也正值警方加強重要節日安全維護工作期間，與三重分局攜手合作，針對不方便至中心的民眾，親自到案家關懷及宣導。

社工科長劉文湘說，今年連假長達10天，社福中心結合警方工作宣導；若民眾有遇到緊急狀況，除了社工的服務，過年期間各派出所值班也有「春節平安袋」可以即時挹注，希望家戶平安過好年。