由於一股冷空氣南下，明（18）日大台北及東半部地區有局部、零星的降雨，北台灣氣溫稍微下降，其他地方變化不大。氣象局表示，春節期間桃園以北、東半部雲多易雨，天氣涼冷，新竹以南大致多雲到晴、日夜溫差大，竹苗偶有零星雨。

氣象局說明春節天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，明天大台北及東半部地區有局部、零星的降雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面，北台灣氣溫稍微下降，整天溫度只有14至16度，感受偏涼，其他地方變化不大，中南部地區低溫12至15度，花東地區低溫17度左右，高溫落在19至24度，高屏內陸地區溫度會更高一些，中南部日夜溫差大。

氣象局分析未來降雨分布狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局提醒，周三、周四（18日、19日）桃園以北、東半部局部雨，其他地區多雲到晴，北台灣周三仍冷、周四回暖，中南部日夜溫差大；周五（20日）小年夜東北季風增強，北部、東半部轉陰雨，宜花雨勢較大，其他地區多雲到晴，北台灣溫度稍轉涼，其他地區影響小，日溫差大。

周六（21日）除夕、下周日（22日）初一各地回暖，東半部、桃園以北偶雨，其他地區多雲到晴；下周一（23日）初二、下周二（24日）初三大陸冷氣團南下，北部及東半部短暫雨，其他地區多雲到晴，各地天氣轉冷；下周三至下周五（25日至27日）冷氣團減弱，北東仍偶雨，中南部天晴，各地氣溫回升。