張善政提前給清潔隊員小紅包，宣布初五出勤加1補1、調升夜點費。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政17日特別在年前，前往桃園區環境清潔稽查中隊慰勞清潔隊員，提到春節有長達10天的連假，可預見垃圾量將大幅增加，為了感謝同仁犧牲5天年假為市民服務，在原有除夕之外，新增初五出勤者也適用加一補一制度，夜點費也由每晚80元調升至100元，希望市府加碼的福利能聊表謝意，讓清潔隊員感受到溫暖。

張善政表示，農曆春節即將到來，今年春節有長達10天的連假，除了家戶累積的垃圾需要清運，觀光景點也會有許多遊客前往，可預見垃圾量將大幅增加，為維護桃園在春節假期的環境整潔，清潔夥伴們非常辛苦，將於1月20日（小年夜）、1月21日（除夕）、1月26日至1月28日（初五至初七）收運垃圾，犧牲與家人相聚的時光為市民服務，因此他特地前來慰勞清潔隊員，表達誠摯的謝意。

張善政指出，要維護桃園的好山、好水、好環境，有賴於清潔隊員的辛勞付出，為了感謝同仁犧牲5天年假為市民服務，有別於往年僅除夕當天提供出勤人員加一補一的優惠措施，今年初五加班出勤者也將適用加一補一制度，也就是出勤發給一日加班費外，再增加一天休假，加一補一，以慰勞同仁辛勞。

張善政也宣布，今年夜班人員的夜點費將由每晚80元調升至100元，希望市府加碼的福利能聊表謝意，讓清潔隊員感受到溫暖。

張善政提到，今年桃園清潔隊將提前於1月26日（初五）開工收運垃圾，他也將前去一同開工祈福，希望大家一整年的工作可以順順利利。