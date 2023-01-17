年關將近，許多大公司都會舉辦盛大尾牙，也願意請明星來表演，一名網友好奇，與其花幾千萬舉辦尾牙宴請員工吃飯，不如直接換成現金分紅給員工，為何公司一定要舉辦尾牙？結果釣出過來人回答，尾牙不是辦給員工的，老闆辦尾牙要的是後續效益。

原PO在Dcard發文表示，很多大公司尾牙都會請明星主持人、歌星來表演，自己公司也編了千萬預算舉辦尾牙宴，不過尾牙菜色只是一般辦桌菜，明星也不是人人都喜歡，如果把幾千萬的尾牙預算換成紅包、股份、汽車，或是一包10萬現金全體公開抽獎，員工應該會比較開心，而且也比較省事，讓他納悶「為何公司執意一定要辦尾牙？」

貼文一出引起熱議，不少過來人紛紛解釋尾牙的意義，「辦這麼大的意義是讓股東知道公司有賺錢，營運順利才能辦這麼盛大的尾牙，不是給員工福利的」、「做給股東、客戶看的，跟營收息息相關，可不是兩千萬能擺平的」、「讓股東、投資者知道，我這間公司有賺錢，純粹就是做生意的手段」。

也有網友感嘆，「根本不可能百分百為了員工，請員工吃飯只是讓場面好看一點，員工都是煙霧彈啊」、「其實對員工的意義就是抽獎而已，心知肚明就好」、「所以說為什麼有的人只能是基層員工，還真的以為公司比自己笨嗎？」、「尾牙不是來犒勞員工的，是讓老闆開心的」。