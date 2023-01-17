繼陸製螺螄粉之後，晚間傳「黃飛紅麻辣花生」也確定不能輸台，因為台灣對農產品有保護政策，也有生產花生產品及花生製品，因此「黃飛紅」無法在台銷售。經濟部表示已函文給無店面公會，並已要求國內主要電商平台下架相關產品。