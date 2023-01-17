不只螺螄粉！「黃飛紅」麻辣花生也禁止進口 原因曝光 21:012023/01/17 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部宣布，「黃飛紅麻辣花生」禁止進口。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼陸製螺螄粉之後，晚間傳「黃飛紅麻辣花生」也確定不能輸台，因為台灣對農產品有保護政策，也有生產花生產品及花生製品，因此「黃飛紅」無法在台銷售。經濟部表示已函文給無店面公會，並已要求國內主要電商平台下架相關產品。 茵芙、唐豐報應來了！ 電梯失控墜落衝出「飛天掃把頭」 影》慘！擋不住俄反艦飛彈 烏克蘭認了 除草機變凶器！「6cm刀片」噴飛刺胸 男就醫才知被暗算 #螺螄粉 #經濟部 #黃飛紅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸製走私螺螄粉去年查獲逾4000kg 海關鎖定新北某廠商 10:292023/01/17 財經 陸製螺螄粉遭控印「統戰標語」 經濟部公告全下架：目前未開放進口 21:142023/01/16 政治 一晚要價1.1萬「虎景房」重新開張 網紅曝冤大頭內幕 16:052023/01/17 搜奇 呷健康！ 中醫大新竹附醫推養氣雞湯 04:102023/01/17 地方新聞 《韓股》外資買超沒用 韓股連10紅夢碎 16:392023/01/17 財經 美客機差點相撞！塔台關鍵指令救數百人 飆髒話緊張對話曝光 14:452023/01/17 國際 日紅生活 辦健康講座暨捐款活動 04:102023/01/17 投資理財 東風導彈穿過台灣 考驗國軍防空能量 04:102023/01/17 話題觀察 萬華螺螄粉熱賣 不甩政府 客：當我們白癡嗎 15:472023/01/17 生活 螺螄粉涉統戰？王世堅舉1例狠打臉：「這人」該下台了吧 17:352023/01/17 政治 「騙扁少年」黃琪盜刷信用卡騙3男 上訴踢鐵板 14:082023/01/17 社會 螺螄粉土味情話變統戰？他示範狂撩王美花：顧立雄會不會生氣 17:052023/01/17 政治 日本擬研發可更換彈頭飛彈 提升對敵嚇阻力 13:212023/01/17 國際 成名要趁早？──《吃西瓜的方法》五十周年紀念增訂版序（下） 04:102023/01/17 藝文副刊 抓癢險截肢 醫護建議糖尿病患者照護這1小撇步 17:092023/01/17 健康 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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