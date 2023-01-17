張信哲將3度在台北小巨蛋開唱，十分期待與粉絲見面。（陳俊吉攝）

張信哲將於2月25日在台北小巨蛋舉辦「未來式2.0世界巡迴演唱會」，17日舉行媒體餐敘。出道34年的他，擁豐富演出經驗，更曾數度在舞台碰上意外插曲，憶起前幾年在彩排時，發生吊在10幾公尺高的巨型鋼球，突然瞬間砸落在舞台上，所幸他當時按照正確的彩排走位，早已離開鋼球的附近，現場人員皆無大礙。

他直言，鋼球掉落時，正面對著舞台歌唱，沒有看到意外發生的瞬間，「還好有照走位，不然直接砸在我身上，當下我是不懂得害怕，事後想一想才覺得滿可怕」，還在某次開唱前，舞台的LED移動式大屏幕突然掉落、裂開，整個團隊、工作人員都嚇到瘋掉，趕緊調來全新的LED屏幕才順利開唱。

他時隔4年、第3度攻蛋，近來正忙備戰演唱內容、歌單調整，還瘦身5公斤，每天勤快走練唱，維持最佳狀態。近來各國邊境開放，他預計下半年在大陸開唱，同時重啟海外演出，包括新加坡、馬來西亞、美國、加拿大等，表示，「現在麻煩的是全部人都在搶場地，像是韓團，歐洲、美國都在搶，報復性演出」。

「未來式2.0」有機會移師高雄巨蛋開唱？他語帶保留說，正在計劃中。至於想挑戰唱台北大巨蛋？他一秒婉拒：「我不想當白老鼠！很多新場地，需要測試，但過程真的很累、很可怕。」

他農曆過年受邀赴新加坡演出，屆時會帶著家人一起到當地度假、歡慶年節，笑說：「帶著家人去避寒、出去玩，這次好不容易，我媽敢出門了，前幾年老人都不太敢出門。」也透露至今每年都會收到媽媽的紅包，他開心說，家中只要單身、尚未結婚的人，都可以領到紅包。